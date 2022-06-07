«На меня никогда еще не направляли оружие!»: жители Лоо в панике вызвали наряд полиции

Певец Суло Тинце извинился в Facebook за то, что на парковке магазина в Лоо заставил людей волноваться. "Я приношу извинения всем тем, кого расстроили наши действия на парковке магазина в Лоо. Мой друг производит бронежилеты и всего–навсего дал мне примерить... Примерка кончилась тем, что приехал наряд полиции, направил на меня оружие и приказал опустить все стекла машины", - пишет Суло в социальных сетях.

Молодой человек в бронежилете вызвал панику среди посетителей магазина в Лоо, поэтому была вызвана полиция. Полиция задержала машину Суло и провела обыск. "Машина была тщательно обыскана. Как по мне, так это было уже слишком", - признался музыкант в интервью Elu24, добавив, что жилет был подарком от друга, который производит их для украинцев. "Я осмелился стоять рядом с машиной и курить", - признался он.

Хотя все прошло мирно, музыкант считает, что полиция отреагировала слишком бурно и вся ситуация несколько абсурдна. "В Эстонии стояние на парковке в бронежилете заканчивается тем, что тебя задерживает спецназ, а на твою машину наставляют пистолет", - пошутил Суло.

По словам последнего, полиция сообщила, что получила сообщение о мужчине в пуленепробиваемом жилете, находящемся в припаркованном автомобиле , у которого могло быть оружие. "Никакого оружия не было... полиция тщательно обыскала машину! Некоторым людям, возможно, стоит купить очки посильнее".

Полицейский автомобиль Фото: Arved Breidaks

Инна Тоотер, руководитель процессуального отдела префектуры Восточного Харью, прокомментировала Elu24: "В воскресенье около 20 часов поступило сообщение о черной машине перед магазином в Лоо, внутри которой сидели мужчины в бронежилетах, у одного из них в жилете был предмет, похожий на оружие".