ФОТО ⟩ Опять сменили машину? Депутат Рийгикогу Мартин Репинский разъезжает на новом Mercedes

В начале ноября стало известно, что член Рийгикогу Мартин Репинский стал таксистом компании Bolt. «Зарплата довольно высокая, но у вас никогда не может быть слишком много денег», - сказал политик в ответ на вопрос о том, не хватает ли ему зарплаты чиновника.

4 января Rus Postimees писал, что Репинский приобрел новый роскошный автомобиль - черный Mercedes-Benz E 220D. Тогда же, мужчина выставил на продажу свой предыдущий автомобиль, Škoda Superb.

6 июня фотограф Elu24 застал Репинского за рулем серебристого «Мерседеса». Автомобиль имеет особенный номерной знак - XVX.

Аренда автомобилей

«Сейчас я занимаюсь сдачей автомобилей в аренду таксистам. Я купил несколько машин и сдаю их в аренду», - рассказал Репинский в интервью Elu24, добавив, что он и сам иногда подрабатывает водителем такси, но уже не так часто, как раньше.

Последняя покупка Репинского - Mercedes 2016 года выпуска из Бельгии, зарегистрированный в середине мая. «Это машина, на которой я сам сейчас езжу», - говорит Мартин.

«Я покупаю машину, и сначала сам сажусь за руль. Если нужно, что-то исправляю. Главное, чтобы с машиной не было проблем. Потом сдаю ее в аренду. Вот такая у меня система», - сказал Elu24 член парламента.

Где можно купить хорошие автомобили?

Мы спросили политика, какая страна является лучшим местом для покупки автомобиля. Репинский признается, что покупал автомобили из разных стран. «Я покупал во Франции, Бельгии и Эстонии», - делится наводками Мартин.

«Я не продал ни одной машины, я сдал их в аренду другим таксистам», - говорит предприимчивый политик, когда его спрашивают, что случилось с последним «Мерседесом», который он купил в конце прошлого года.