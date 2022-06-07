Актер Роуэн Аткинсон напугал своих соседей фейерверком на вечеринке по случаю 40-летия своей подруги Луизы. Местные жители всерьез опасались, что соседняя военная база подверглась нападению, словом, вечеринка по случаю дня рождения вызвала хаос, сообщает DailyMail.
Мистер Бин на юбилее своей подруги устроил переполох, который приняли за российское военное вторжение
Фейерверк в деревне Котсуолд был ошибочно принят за российское военное вторжение. Собаки убежали из своих дворов, а кошки, как сообщается, были напуганы.
Культовые персонажи Аткинсона, включая неуклюжего мистера Бина и незадачливого британского шпиона Джонни Инглиша, и сами были горазды устраивать различного рода переполохи. Но в реальности сам Аткинсон переплюнул своих персонажей, вызвав хаос и панику среди местного населения.
Рядом с отелем, где состоялась вечеринка, расположены казармы Азимгура, и жители деревни всерьез опасались, что началось российское вторжение на Великобританию.
Между тем, руководство отеля предупредило местных жителей о вечеринке в честь дня рождения, но многие жители все же оказались застигнуты врасплох.
Отель был арендован Аткинсоном, который живет в особняке в Оксфорде, который оценивается в 110 миллионов фунтов стерлингов или около 130 миллионов евро.
Один местный житель Котсуолда сказал, что фейерверк на мероприятии, которое началось в 22:00, звучал так, как будто группа тяжелых бомбардировщиков сбрасывала бомбы.
35-летняя Шарлин сразу подумала, что местную базу Королевских ВВС бомбят.
Жители деревни также пожаловались изданию, что их домашние питомцы были сильно напуганы, сообщает MK.ru.