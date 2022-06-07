Мистер Бин на юбилее своей подруги устроил переполох, который приняли за российское военное вторжение

Фейерверк в деревне Котсуолд был ошибочно принят за российское военное вторжение. Собаки убежали из своих дворов, а кошки, как сообщается, были напуганы.

Культовые персонажи Аткинсона, включая неуклюжего мистера Бина и незадачливого британского шпиона Джонни Инглиша, и сами были горазды устраивать различного рода переполохи. Но в реальности сам Аткинсон переплюнул своих персонажей, вызвав хаос и панику среди местного населения.

Рядом с отелем, где состоялась вечеринка, расположены казармы Азимгура, и жители деревни всерьез опасались, что началось российское вторжение на Великобританию.

Между тем, руководство отеля предупредило местных жителей о вечеринке в честь дня рождения, но многие жители все же оказались застигнуты врасплох.

Отель был арендован Аткинсоном, который живет в особняке в Оксфорде, который оценивается в 110 миллионов фунтов стерлингов или около 130 миллионов евро.

Один местный житель Котсуолда сказал, что фейерверк на мероприятии, которое началось в 22:00, звучал так, как будто группа тяжелых бомбардировщиков сбрасывала бомбы.

35-летняя Шарлин сразу подумала, что местную базу Королевских ВВС бомбят.