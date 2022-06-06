В пятницу, 3 июня, звезды сложились так, что в Таллинне проходили вечеринки на каждом углу. Кто-то праздновал день рождения, кто-то гулял на открытии нового телеканала, а компания Hartwall решила собрать ярких и красивых гостей на празднике по случаю открытия новой модной террасы Hartwall в клубе D3. Кульминацией вечера стал захватывающий концерт группы Wateva.
ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Вы только посмотрите, какие звезды пришли на открытие летней террасы Hartwall
Известный уличный художник Sänk родился в Выру. Украсивший своими творениями ни один дом в Эстонии художник, в этот вечер был в центре внимания. Он несколько часов превращал обычный синий стол для игры в пинг-понг в настоящее искусство. Кроме того, Sänk не забывал общаться с публикой, одному из гостей разрисовал джинсы, и, конечно же, дал интервью. Всё это во время работы. Около девяти вечера, когда на праздник начали прибывать самые яркие звезды, прошел розыгрыш картины с оригинальным напитком от Hartwall на ней. Автор произведения – Sänk. Победительницу удалось найти за считанные секунды. После этого она сделала несколько ярких фотографий с произведением и теперь с огромным удовольствием украсит им свое жилище.
Ночной клуб D3, находящийся в эпицентре бурного веселья в районе Теллискиви, этим вечером и ночью украсили сразу же многие знаменитости. На вечеринке появились: яркая и эпатажная Ану Саагим, несравненная Биргитте Сюзанне Хунт, обаятельная Мейси Вольт, энергичная Кристина Пяртельпоэг, горячий парень на скейтборде Мартти Халлик, Март Хабер и Тайво Пиллер, Эдгар Гергель а также многие другие.
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