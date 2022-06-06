ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Вы только посмотрите, какие звезды пришли на открытие летней террасы Hartwall

Известный уличный художник Sänk родился в Выру. Украсивший своими творениями ни один дом в Эстонии художник, в этот вечер был в центре внимания. Он несколько часов превращал обычный синий стол для игры в пинг-понг в настоящее искусство. Кроме того, Sänk не забывал общаться с публикой, одному из гостей разрисовал джинсы, и, конечно же, дал интервью. Всё это во время работы. Около девяти вечера, когда на праздник начали прибывать самые яркие звезды, прошел розыгрыш картины с оригинальным напитком от Hartwall на ней. Автор произведения – Sänk. Победительницу удалось найти за считанные секунды. После этого она сделала несколько ярких фотографий с произведением и теперь с огромным удовольствием украсит им свое жилище.