Эксперт по уборке: как избавиться от ржавчины при помощи кетчупа

Лайфхак обсуждают в социальных сетях. По мнению пользователей, его преимущество в том, что для очищения поверхностей не требуется использование химически активных средств.

Чтобы повторить способ, понадобится влажная ткань. На нее следует положить столовую ложку томатного кетчупа и протереть этим всю поверхность, на которой скопилась ржавчина. После этого следует оставить «средство» на несколько часов, а затем смыть водой.