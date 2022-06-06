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Эксперт по уборке: как избавиться от ржавчины при помощи кетчупа

Limon.ee
Эксперт по уборке: как избавиться от ржавчины при помощи кетчупа
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Ржавый велосипед.
Ржавый велосипед. Фото: Shutterstock

Избавиться от ржавчины можно при помощи кетчупа и фольги — такой способ уборки придумали фанаты блога «Миссис Хинч», сообщает Express.

Лайфхак обсуждают в социальных сетях. По мнению пользователей, его преимущество в том, что для очищения поверхностей не требуется использование химически активных средств.

Чтобы повторить способ, понадобится влажная ткань. На нее следует положить столовую ложку томатного кетчупа и протереть этим всю поверхность, на которой скопилась ржавчина. После этого следует оставить «средство» на несколько часов, а затем смыть водой.

Для другого лайфхака по очистке стали понадобится фольга и белый уксус. Кухонную тряпку следует замочить на несколько часов в уксусе, а затем протереть ржавчину фольгой. Очистить поверхность можно холодной водой. После всех манипуляций она станет кристально чистой.

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