Избавиться от ржавчины можно при помощи кетчупа и фольги — такой способ уборки придумали фанаты блога «Миссис Хинч», сообщает Express.
Эксперт по уборке: как избавиться от ржавчины при помощи кетчупа
Эксперт по уборке: как избавиться от ржавчины при помощи кетчупа
Лайфхак обсуждают в социальных сетях. По мнению пользователей, его преимущество в том, что для очищения поверхностей не требуется использование химически активных средств.
Чтобы повторить способ, понадобится влажная ткань. На нее следует положить столовую ложку томатного кетчупа и протереть этим всю поверхность, на которой скопилась ржавчина. После этого следует оставить «средство» на несколько часов, а затем смыть водой.
Для другого лайфхака по очистке стали понадобится фольга и белый уксус. Кухонную тряпку следует замочить на несколько часов в уксусе, а затем протереть ржавчину фольгой. Очистить поверхность можно холодной водой. После всех манипуляций она станет кристально чистой.