Пн, 6.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Не без нюансов: Россия с 14 июня снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев

Limon.ee
Не без нюансов: Россия с 14 июня снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Теперь иностранцы смогут въезжать в Россию воздушным и морским путем без ограничений. Они действовали с марта 2020 года, сообщает "РБК".

Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня, сообщили РБК в оперштабе.

«Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — сказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ограничения вводились распоряжениями правительства от марта 2020 года, в них внесут соответствующие изменения, уточнили в оперштабе.

Ключевые слова
Наверх