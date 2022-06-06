Теперь иностранцы смогут въезжать в Россию воздушным и морским путем без ограничений. Они действовали с марта 2020 года, сообщает "РБК".
Не без нюансов: Россия с 14 июня снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев
Не без нюансов: Россия с 14 июня снимет ограничения по COVID на въезд для иностранцев
Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в Россию самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня, сообщили РБК в оперштабе.
«Принято решение о снятии с 14 июня 2022 года эпидемиологических ограничений на въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска», — сказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ограничения вводились распоряжениями правительства от марта 2020 года, в них внесут соответствующие изменения, уточнили в оперштабе.
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