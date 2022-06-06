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Вопперы с «однополыми» булочками. Австрийский Burger King выпустил ЛГБТ-бургер

Limon.ee
Вопперы с «однополыми» булочками. Австрийский Burger King выпустил ЛГБТ-бургер
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Новый "воппер" с двумя нижними или двумя верхними булочками
Новый "воппер" с двумя нижними или двумя верхними булочками Фото: https://www.burgerking.at/

Каждый год, 1 июня, начинается Pride Month или Месяц гордости. В этот месяц по всему миру проходят прайды, фестивали, митинги и другие мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам ЛГБТ+ сообщества.

Когда вы придете в Бургер Кинг, по крайней мере, в Австрии, вы сможете заказать воппер либо с двумя верхними булочками, либо с двумя нижними - именно так австрийский Бургер Кинг решил начать летний сезон и ярко обозначить "Месяц гордости 2022".

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