Каждый год, 1 июня, начинается Pride Month или Месяц гордости. В этот месяц по всему миру проходят прайды, фестивали, митинги и другие мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам ЛГБТ+ сообщества.
Вопперы с «однополыми» булочками. Австрийский Burger King выпустил ЛГБТ-бургер
Вопперы с «однополыми» булочками. Австрийский Burger King выпустил ЛГБТ-бургер
Когда вы придете в Бургер Кинг, по крайней мере, в Австрии, вы сможете заказать воппер либо с двумя верхними булочками, либо с двумя нижними - именно так австрийский Бургер Кинг решил начать летний сезон и ярко обозначить "Месяц гордости 2022".
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