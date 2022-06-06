ТОП звезд-беженцев, которые покорили шоу-бизнес: от Дуа Липы до Фредди Меркьюри

Дуа Липа

26-летняя британская певица сделала потрясающую карьеру. Ее песни знают во всем мире, она дважды одерживала победу на «Грэмми», а также была победительницей в ряде других музыкальных премий. Кстати, отец Липы Дукагджин был рок-музыкантом, и Дуа часто слушала в детстве, как он поет.

Dua Lipa Фото: AP

Родители певицы – этнические албанцы из Косово, покинувшие родной город Приштину в 1990-х из-за Югославских войн. Они уехали в Лондон. В 2008 году – когда страна провозгласила независимость от Сербии – Дуа вернулась с родителями в Косово. Но в 15 лет девушка снова поехала в Лондон, где начала карьеру певицы и осталась жить.

Рита Ора

31-летняя артистка – одна из самых известных звезд современной британской поп-музыки. Впервые к Рите пришла слава в 2012 году, когда она появилась в сингле DJ Fresh – Hot Right Now, который возглавлял британский хит-парад.

Rita Ora Фото: Steve Ross/capital Pictures

У Риты Оры, как и у Дуа Липы, также косоварские корни. Она родилась в Приштине в албанской семье. В 1991 году родители будущей певицы переехали в Великобританию из-за преследования косовских албанцев в период распада Югославии.

Кстати, в 2015 году тогдашний президент Косово Атифете Яхьяга назначила Ору почетным послом в посольстве страны в Лондоне. Сама Рита была ошеломлена оказанной ей честью и пообещала помогать молодежи на родине.

Фредди Меркьюри