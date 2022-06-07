Эстонка Эрна Хуско получила неожиданный титул в Финляндии: я до сих пор в шоке!

У фитнес-красотки и тренера Эрны Хуско был повод праздновать в эти выходные. А именно, родившаяся в Эстонии Эрна получила титул «Самая трендовая года» на церемонии вручения наград Creator Awards 2022.

«Мама, я сделала это, я люблю свою работу!» - обрадовала подписчиков Эрна в Instagram.

Гала Creators Awards 2022 прошел во второй раз в субботу, 4 июня, и впервые транслировался по телевидению. На торжественном мероприятии были награждены финские профессионалы и инфлюенсеры в 22 различных номинациях.

Известная жителям Эстонии фитнес-красотка победила в категории «Самая трендовая года». Эрна описала победу следующим образом: «Впервые я действительно должна сказать, на этот раз вы слышите мой дрожащий голос, потому что я все еще в шоке».

Однако после гала-концерта начали распространяться слухи о фитнес-красавице и рэпере Уильяме (William). Утверждается, что у Эрны отношения с известным финским рэпером, но он появился на мероприятии с другой женщиной, сообщает Iltalehti. Эрна сообщила СМИ, что в данный момент не ищет отношений, и опровергла слухи о романе с известным рэпером.

Она добавила, что очень счастлива в одиночестве, и сейчас у нее нет времени для отношений.