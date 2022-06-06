Сияют от любви! Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет с седовласой невестой

Пара вышла на красную дорожку, держась за руки, и выглядела очень счастливой.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: DAVID SWANSON

Для выхода в свет Александра выбрала длинное красное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ она завершила блестящими балетками и бежевым клатчем.

Киану Ривз и Александра Грант Фото: DAVID SWANSON

Художница и голливудский актер вместе уже четыре года, хотя знакомы они уже очень давно. Влюбленные ведут закрытый образ жизни и избегают внимания общественности. Что вполне логично: личная жизнь Ривза была полна трагедий, так что пускать в нее посторонних он не хочет.