Сияют от любви! Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет с седовласой невестой

Накануне в Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер Музея современного искусства. В числе его гостей оказались 57-летний Киану Ривз и его 49-летняя возлюбленная Александра Грант, сообщает Grazie.
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Пара вышла на красную дорожку, держась за руки, и выглядела очень счастливой.
Для выхода в свет Александра выбрала длинное красное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ она завершила блестящими балетками и бежевым клатчем.
Художница и голливудский актер вместе уже четыре года, хотя знакомы они уже очень давно. Влюбленные ведут закрытый образ жизни и избегают внимания общественности. Что вполне логично: личная жизнь Ривза была полна трагедий, так что пускать в нее посторонних он не хочет.
О своих планах на будущее Киану не распространяется, однако поклонники предполагают, что своей избраннице он скоро сделает предложение руки и сердца. Впрочем, учитывая скрытность актера, не исключено, что его помолвка с возлюбленной уже состоялась.