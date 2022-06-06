Американского музыканта Алека Джона Сача не стало в возрасте 70 лет. Он был сооснователем и бас-гитаристом Bon Jovi.
Умер сооснователь легендарной рок-группы Bon Jovi
О смерти Алека Джона Сача сообщила пресс-служба Bon Jovi в официальном Twitter-аккаунте. Причины и обстоятельства трагедии пока неизвестны.
Наши сердца разбиты новостью о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сача. Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью создания группы. Нам его будет не хватать, – говорится в заявлении коллектива.
Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc— Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) June 5, 2022
Американский рок-музыкант венгерского происхождения родился в Нью-Йорке в 1951 году. Стал участником Bon Jovi еще на этапе формирования коллектива – в 1983 году. Алек привел в группу гитариста Ричи Самбора и барабанщика Тико Торреса, с которыми он выступал в составе коллективов Message и Phantom's Opera, пишет «Сегодня».
Алек пробыл в составе Bon Jovi около 11 лет. За это время вышло пять альбомов. В 1994 году он покинул коллектив. Есть несколько версий, почему музыкант ушел из коллектива. Так, говорят, что он был уволен за плохую работу во время концертных выступлений. Существует еще версия, что артист просто хотел взять перерыв. Также ходят слухи, что участники группы сами предложили Алеку покинуть Bon Jovi после его травмирования во время падения с мотоцикла, когда записывали альбом Keep The Faith. Известно, что при падении он повредил мышцу руки и после этого не мог хорошо играть на своем инструменте, не чувствуя боли.
В 2018 году музыкант решил воссоединиться с группой на мероприятии по случаю ее включения в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде, штат Огайо.