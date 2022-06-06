Умер сооснователь легендарной рок-группы Bon Jovi

Американский рок-музыкант венгерского происхождения родился в Нью-Йорке в 1951 году. Стал участником Bon Jovi еще на этапе формирования коллектива – в 1983 году. Алек привел в группу гитариста Ричи Самбора и барабанщика Тико Торреса, с которыми он выступал в составе коллективов Message и Phantom's Opera, пишет «Сегодня» .

Алек пробыл в составе Bon Jovi около 11 лет. За это время вышло пять альбомов. В 1994 году он покинул коллектив. Есть несколько версий, почему музыкант ушел из коллектива. Так, говорят, что он был уволен за плохую работу во время концертных выступлений. Существует еще версия, что артист просто хотел взять перерыв. Также ходят слухи, что участники группы сами предложили Алеку покинуть Bon Jovi после его травмирования во время падения с мотоцикла, когда записывали альбом Keep The Faith. Известно, что при падении он повредил мышцу руки и после этого не мог хорошо играть на своем инструменте, не чувствуя боли.