Детские шалости и яркие эмоции Принца Луи Кембриджского приковывают к себе внимание миллионов глаз.
ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Дерзкий характер и яркие эмоции: маленький Принц Луи продолжает веселить публику, играя у мамы на нервах
Дерзкий характер и яркие эмоции: маленький Принц Луи продолжает веселить публику, играя у мамы на нервах
Стоит позавидовать стойкости Кейт Миддлтон. Её 4-летний сын Принц Луи изводит мать, не стесняясь многотысячной публики и сотен камер. Детская непосредственность мальчика, его живые эмоции и яркие протесты уже стали мемом в сети.
Герцогиня долго пыталась успокоить юного монарха, но он лишь продолжал показывать своё фе. Оказалось, Кейт почти не может контролировать собственного ребенка.
Успокоить принца получилось только у дедушки Чарльза — в один момент он просто забрал малыша к себе на колени, и тот сразу перестал озорничать.
Смотрите подборку видео с маленьким харизматичным Принцом.
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