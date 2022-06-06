ФОТО И ВИДЕО! ⟩ Дерзкий характер и яркие эмоции: маленький Принц Луи продолжает веселить публику, играя у мамы на нервах

Стоит позавидовать стойкости Кейт Миддлтон. Её 4-летний сын Принц Луи изводит мать, не стесняясь многотысячной публики и сотен камер. Детская непосредственность мальчика, его живые эмоции и яркие протесты уже стали мемом в сети.

Герцогиня долго пыталась успокоить юного монарха, но он лишь продолжал показывать своё фе. Оказалось, Кейт почти не может контролировать собственного ребенка.

Успокоить принца получилось только у дедушки Чарльза — в один момент он просто забрал малыша к себе на колени, и тот сразу перестал озорничать.