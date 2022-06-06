Даже в хороших отношениях все однажды может испортиться, и важно знать почему.
Сбежит, сверкая пятками: ТОП-5 причин, почему мужчины бросают женщин
Нередко бывает так, что отношения идут свои чередом, ничего не предвещает беды, но вдруг происходит что-то необъяснимое, и мужчина начинает собирать чемоданы. Женщине остается теряться в догадках, ведь от неожиданности она только и может вымолвить: «Не уходи!».
Причины такого поступка могут крыться за совершенно неочевидными вещами. Тем, что для женщины может казаться обычным делом. Какие поведенческие модели могут разрушить отношения, рассказала эксперт по работе с подсознанием Мария Самарина.
1. Самооценка
Первое, на что стоит обратить внимание — это самооценка. Если вы не любите себя, то и мужчина будет относиться к вам похожим образом. Некоторые признаки низкой самооценки: неумение говорить «нет», зависимость от мнения других, игнорирование своих желаний в угоду чужих.
2. Страх одиночества
Все наши мысли притягивают к нам то, что с нами происходит, считает эксперт. Именно поэтому страх, что однажды мужчина вас бросит, и приводит к тому, что это случается в действительности. Если вы боитесь умереть в одиночестве и постоянно об этом думаете, то мужчина будет это чувствовать на подсознательном уровне.
3. Плохое отношение к мужчинам
Если вы долгое время жили с мыслью, что «Все мужики одинаковые» или «Все мужики козлы», тогда вы непременно либо будете притягивать к себе таких мужчин, либо каждый ваш спутник будет чувствовать некое подсознательное презрение или неуважение с вашей стороны. Иначе говоря, вы подстраиваете себя и своего мужчину под такой сформированный образ. Что, собственно, и получаете в итоге.
4. Роль мужчины в отношениях
Если вы привыкли всегда все решать за других: выбирать кино, кафе, место и время прогулок и не позволять сделать выбор своему избраннику, то он будет чувствовать доминирование вашей мужской энергетики в отношениях. А ведь союз должен иметь баланс мужской и женской энергии. В этом случае ему также подсознательно становится неуютно с вами и он начинает собирать свои вещи.
5. Привычка жаловаться
Если в вашей модели поведения доминирует желание пострадать или пожаловаться на жизнь, то подумайте о своем партнере. Да! Это верно, что трудно абсолютно все держать в себе, но и ваш мужчина тоже не «железный». Хоть в обществе и принято считать, что мужчина — это настоящая стена, за которой женщина должна себя чувствовать защищено и безопасно, но на самом деле постоянные страдания о чем-то будут сводить с ума любого человека. Неважно — мужчина это или женщина. Это эмоционально трудно, поэтому лучшее, что может сделать ваш партнер — это уйти от вас, пишет WMJ.ru.