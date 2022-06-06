Сбежит, сверкая пятками: ТОП-5 причин, почему мужчины бросают женщин

Нередко бывает так, что отношения идут свои чередом, ничего не предвещает беды, но вдруг происходит что-то необъяснимое, и мужчина начинает собирать чемоданы. Женщине остается теряться в догадках, ведь от неожиданности она только и может вымолвить: «Не уходи!».

Причины такого поступка могут крыться за совершенно неочевидными вещами. Тем, что для женщины может казаться обычным делом. Какие поведенческие модели могут разрушить отношения, рассказала эксперт по работе с подсознанием Мария Самарина.

1. Самооценка

Первое, на что стоит обратить внимание — это самооценка. Если вы не любите себя, то и мужчина будет относиться к вам похожим образом. Некоторые признаки низкой самооценки: неумение говорить «нет», зависимость от мнения других, игнорирование своих желаний в угоду чужих.

2. Страх одиночества

Все наши мысли притягивают к нам то, что с нами происходит, считает эксперт. Именно поэтому страх, что однажды мужчина вас бросит, и приводит к тому, что это случается в действительности. Если вы боитесь умереть в одиночестве и постоянно об этом думаете, то мужчина будет это чувствовать на подсознательном уровне.

3. Плохое отношение к мужчинам