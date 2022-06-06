ВОТ ЭТО НОМЕР! ⟩ Раскрылась правда о свадьбе и медовом месяце Прилучного и Брутян

Фанаты мысленно уже «поженили» актеров, и это немудрено: те умело разыгрывали влюбленную пару, якобы отправившуюся в медовый месяц на Маврикий, что на деле было всего лишь рабочей командировкой.

На острове, как выяснилось, Прилучный и Брутян принимали участие в съемках нового фильма. В этом поклонникам, наконец, призналась Брутян. Она опубликовала в соцсети ролик, в котором заявила, что работа над проектом завершена.

«Крайний съемочный день закончен. Всем спасибо! Павел Прилучный — замечательный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков», — подписала видео актриса.

После такого заявления многие поклонники искренне расстроились и даже обиделись на водившую их за нос парочку. Впрочем, нашлись и те, кто заявил, что с самого начала раскусил актеров.

В мае Павел Прилучный отправился на отдых вместе с молодой актрисой Зепюр Брутян, с которой познакомился на съемках одного из сериалов. Звездная пара не раскрывала подробностей своего возможного романа, однако в сети публиковала неоднозначные снимки.

Также появилась информация, что актеры решили тайно узаконить отношения и даже сделали это 12 мая в одном из загсов Москвы. При этом многие поклонники были уверены, что отношения с Зепюр — очередная постановка Прилучного для привлечения внимания. Сама же пара никак не комментировала накопившиеся вокруг них слухи.