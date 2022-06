«Спасибо Бену»: Дженнифер Лопес расплакалась, получая премию MTV Movie & TV Awards

Беннифер продолжают повышать градус умиления накануне предстоящей свадьбы. В Калифорнии прошла премия MTV Movie & TV Awards, на которой Джей Ло произнесла трогательную речь. Артистка получила статуэтку в номинации MTV Movie and TV Award Generation Award за свою песню On My Way и со слезами поблагодарила со сцены всех-всех-всех, не забыв упомянуть возлюбленного в пламенной речи, пишет super.ru.