«Спасибо Бену»: Дженнифер Лопес расплакалась, получая премию MTV Movie & TV Awards

«Я хочу поблагодарить всех замечательных людей, с которыми мне посчастливилось поработать. Спасибо тем, кто подарил мне жизнь, радость, а также тем, кто разбил мне сердце. Спасибо тем, кто говорил мне правду и кто лгал мне. Спасибо разочарованиям и падениям за то, что сделали меня сильнее, а моим детям — за то, что научили меня любить. Спасибо всем, а также Бену и тем, кто дома ждет меня на ужин. Я буду в семь!» - сказала Лопес.