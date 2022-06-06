Беннифер продолжают повышать градус умиления накануне предстоящей свадьбы. В Калифорнии прошла премия MTV Movie & TV Awards, на которой Джей Ло произнесла трогательную речь. Артистка получила статуэтку в номинации MTV Movie and TV Award Generation Award за свою песню On My Way и со слезами поблагодарила со сцены всех-всех-всех, не забыв упомянуть возлюбленного в пламенной речи, пишет super.ru.
«Спасибо Бену»: Дженнифер Лопес расплакалась, получая премию MTV Movie & TV Awards
«Спасибо Бену»: Дженнифер Лопес расплакалась, получая премию MTV Movie & TV Awards
«Я хочу поблагодарить всех замечательных людей, с которыми мне посчастливилось поработать. Спасибо тем, кто подарил мне жизнь, радость, а также тем, кто разбил мне сердце. Спасибо тем, кто говорил мне правду и кто лгал мне. Спасибо разочарованиям и падениям за то, что сделали меня сильнее, а моим детям — за то, что научили меня любить. Спасибо всем, а также Бену и тем, кто дома ждет меня на ужин. Я буду в семь!» - сказала Лопес.
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