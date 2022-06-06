ФОТО ⟩ Марина Коташенко перестала скрывать сыновей от Александра Градского

В прошлом году не стало Александра Борисовича. И с этого момента публика не переставала обсуждать, как же произойдет раздел многочисленного имущества артиста. Казалось бы, очевидно, что наследство достанется только супруге Градского, Марине Коташенко, их сыновьям Александру и Ивану, а также двум детям от прошлого брака.

Но недавно о себе заявила третья жена звезды, Ольга Фартышева, которая родила ему Даниила и Марию. Вместе пара прожила более 20 лет. Так, женщина посчитала, что она должна получить часть нажитого вместе с Градским и подала в суд не только на Коташенко, ныне Градскую, но и на своих детей.

С этого началось противостояние любимых женщин покойного певца. Теперь им предстоит участвовать в разбирательстве, где они, вероятно, будут доказывать, что больше нуждаются в том, что оставил после себя мэтр. А имущества он нажил достаточно: квартиры, дома, участки, коммерческие помещения и многое другое.

Поэтому каждый шаг Ольги и Марины публика рассматривает под лупой. Так, некоторые посчитали странным, что 37-летняя вдова Градского поделилась фото с маленькими сыновьями. А насторожило это потому, что Коташенко предпочитает не афишировать личную жизнь.