Топ-10 советов для тех, кто ничего не успевает

10. Учимся верно воспринимать время

Зачастую мы полагаем, что до «дня Икс» еще уйма времени, и просто бьем баклуши, а затем вынуждены делать нечеловеческий рывок, чтобы успеть в срок. А порой, увлекаясь мелочами, мы просто не замечаем, как утекает драгоценное время. Если планировать и дисциплинировать себя не получается, стоит попробовать заводить будильник, отводя для той или иной работы строго определенное время – 15 минут, полтора, три часа и т.д.

9. Перестаем откладывать на потом

Как правило, «на потом» мы откладываем дела, которыми заниматься неприятно по целому ряду причин – они могут быть как-либо связаны с не слишком приятными людьми, тяжелой и непривычной работой, глобальными переменами и т.д. Важно найти в выполнении такой задачи что-то важное и хорошее, сконцентрировавшись на этом. Например, в результате появится новое умение или возникнет вероятность получить благодарность от начальства.

8. Делите глобальные задачи на более мелкие

«Слона» надо съедать по частям. Если нужно сделать генеральную уборку, а времени просто не хватает, поделите квартиру на зоны и для каждой отведите один вечер. Так порядок будет наведен в разумные сроки и без аврального труда на протяжении целого дня.

7. Долой перфекционизм