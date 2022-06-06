Несколько дельных подсказок от профессиональных тайм-менеджеров, как ничего не забыть, всё успеть и не устать.
Топ-10 советов для тех, кто ничего не успевает
10. Учимся верно воспринимать время
Зачастую мы полагаем, что до «дня Икс» еще уйма времени, и просто бьем баклуши, а затем вынуждены делать нечеловеческий рывок, чтобы успеть в срок. А порой, увлекаясь мелочами, мы просто не замечаем, как утекает драгоценное время. Если планировать и дисциплинировать себя не получается, стоит попробовать заводить будильник, отводя для той или иной работы строго определенное время – 15 минут, полтора, три часа и т.д.
9. Перестаем откладывать на потом
Как правило, «на потом» мы откладываем дела, которыми заниматься неприятно по целому ряду причин – они могут быть как-либо связаны с не слишком приятными людьми, тяжелой и непривычной работой, глобальными переменами и т.д. Важно найти в выполнении такой задачи что-то важное и хорошее, сконцентрировавшись на этом. Например, в результате появится новое умение или возникнет вероятность получить благодарность от начальства.
8. Делите глобальные задачи на более мелкие
«Слона» надо съедать по частям. Если нужно сделать генеральную уборку, а времени просто не хватает, поделите квартиру на зоны и для каждой отведите один вечер. Так порядок будет наведен в разумные сроки и без аврального труда на протяжении целого дня.
7. Долой перфекционизм
Стремление к совершенству не дает нам двигаться дальше. К примеру, «вылизывая», подправляя и улучшая до бесконечности один и тот же отчет, мы рискуем получить завал на работе, которые потребуется разгребать несколько дней.
6. Важно поощрять себя
За выполненную работу полагается поощрение – чашка любимого кофе или новый смартфон, пусть это зависит от масштабности проекта. Но стремление к «бонусу», который Вы заранее придумали, поможет делать дело быстрее и эффективнее.
5. Используем технику
Практически каждый современный компьютер или смартфон может стать верным помощником, помогая спланировать время. Можно скачать специальное приложение, которое позволит составить расписание на день, неделю, месяц, а затем напомнит о важных делах. А можно просто воспользоваться встроенной функцией напоминания и просто будильником.
4. Ограничиваем информационное поле
Огромное количество информации, которое сваливается на нас из телефона и электронной почты, приносит массу новой работы. В офисе для просмотра входящей почты отведите определенное время и не отвлекайтесь на новые письма, пока не выполните важную работу. Дома во время аврала можно просто отключать телефон.
3. Уберите «поглотители времени»
Серфинг по интернет-сайтам и просмотр телевизора отбирают такое количество времени, что его затем неизбежно не хватает на важные дела. Не стоит навечно лишать себя привычных радостей жизни, но ограничив телесериалы, интернет и болтовню по телефону определенным временем, можно успеть гораздо больше.
2. Записывайте
Лучше всего записывать дела в ежедневник, который позволяет одновременно планировать день, Но подойдут и просто стикеры на мониторе или на холодильнике, а также электронные заметки в телефоне. Лучше всего записывать дела на ближайший день заранее, чтобы вечером спокойно проанализировать все планы и отбросить ненужное, а также ранжировать задачи по значимости.
1. Успевайте отдыхать
Работа без отдыха и перерыва постепенно становится все менее эффективной. На выполнении самых простых задач уставшему человеку требуется нерационально много времени, да и вероятность ошибки сразу возрастает в разы. Поэтому даже в самом напряженном графике должно остаться время на сон, питание и приятный отдых.