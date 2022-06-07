Баснословные деньги: сколько Ольга Бузова потратила на сольный концерт

«Я очень, очень боюсь высоты. Но благодаря вам я переборола эти страхи. Вы моя сила, вы моя опора, вы моя поддержка. И я хочу вам кое-что сказать: никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!»