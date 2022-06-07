Баснословные деньги: сколько Ольга Бузова потратила на сольный концерт
В Крокус Сити Холле прошел концерт Ольги Бузовой. Артистка удивила публику фееричным шоу со световыми эффектами, зажигательными танцами и яркими неожиданными костюмами. Певица выходила на сцену в образе танцовщицы кабаре, в образе «Скорпиона», дивы в «голом» платье и латексном костюме. Оценить выступление артистки, к которому она готовилась два года, пришли семь тысяч зрителей.
«Это шоу мирового уровня»,
— похвалил коллегу Филипп Киркоров.
Как выяснилось, на подготовку к концерту Ольга потратила около 100 миллионов рублей ( около 1 500 000 евро). При этом звезде не раз пришлось заглянуть собственному страху в глаза.
Так, по сценарию выступления Бузовой нужно было парить без страховки над сценой. К костюму знаменитости были прикреплены специальные тросы. Оказалось, для Ольги этот полет стал настоящим испытанием.
«Я очень, очень боюсь высоты. Но благодаря вам я переборола эти страхи. Вы моя сила, вы моя опора, вы моя поддержка. И я хочу вам кое-что сказать: никогда ничего не бойтесь! Живите здесь и сейчас! Кайфуйте! Жизнь одна!»
— призналась она потом зрителям.