Эстонская телеведущая о поездке в Турцию: трижды меняла номера, в итоге сменила отель

«Вот как сейчас путешествовать в Турцию по путевкам? Я всегда предпочитаю организовывать поездку самостоятельно и избегать пакетных туров по системе «все включено». В этот раз я выбрала этот, казалось бы, более удобный вариант, который в итоге оказался не таким удобным», — начала свой пост Кети Уйбомяги.

В публикации она отметила три рекомендации для тех, кто планирует отпуск в Турции.

В первую очередь следует учитывать время, проведенное в аэропорту. «Я была в Таллиннском аэропорту за 2,5 часа до рейса, и уже тогда была очередь на регистрацию, где я простояла час», — пожаловалась ведущая и продолжила: «На то, чтобы пройти охранные ворота, ушло еще 50 минут, потому что только одна линия сканирования багажа была открыта. Я всегда думала, что достаточно прийти на 2,5 часа раньше. После того, как я прошла все проверки, позади оставалась длинная очередь, взлетело три самолета, и я не удивлюсь, если что-то не смог улететь».