Телеведущая Кети Уйбомяги выбрала Турцию в качестве места для отдыха этим летом. Однако поездка оказалась не такой комфортной, как изначально планировала ведущая. Вот почему Кети поделилась советами о путешествии со своими подписчиками. Чуть позже Кети убрала свой пост из Instagram, пишет Elu24.
Эстонская телеведущая о поездке в Турцию: трижды меняла номера, в итоге сменила отель
«Вот как сейчас путешествовать в Турцию по путевкам? Я всегда предпочитаю организовывать поездку самостоятельно и избегать пакетных туров по системе «все включено». В этот раз я выбрала этот, казалось бы, более удобный вариант, который в итоге оказался не таким удобным», — начала свой пост Кети Уйбомяги.
В публикации она отметила три рекомендации для тех, кто планирует отпуск в Турции.
В первую очередь следует учитывать время, проведенное в аэропорту. «Я была в Таллиннском аэропорту за 2,5 часа до рейса, и уже тогда была очередь на регистрацию, где я простояла час», — пожаловалась ведущая и продолжила: «На то, чтобы пройти охранные ворота, ушло еще 50 минут, потому что только одна линия сканирования багажа была открыта. Я всегда думала, что достаточно прийти на 2,5 часа раньше. После того, как я прошла все проверки, позади оставалась длинная очередь, взлетело три самолета, и я не удивлюсь, если что-то не смог улететь».
В качестве второй рекомендации Кети отметила, что нужно быть осторожным при выборе пятизвездочного отеля. «Выбирая пятизвездочный отель, я крайне критично отношусь ко всему, что вы видите и читаете в Интернете. Получается, что на данный момент половина описаний отелей не соответствует действительности и ваш туроператор об этом не знает, они тоже путаются. Сервис ужасный, не говорят по-английски и даже по-русски (честно говоря, начали нервничать, когда портье приходится приглашать еще двух человек для заказа простого такси, которые тоже не понимают, что вы хотите), — грустно отметила ведущая.
«Гостиницы долго были закрыты, поэтому половина рекламируемых в них аттракционов и зон закрыты или находятся на реконструкции. Представьте, что вы приехали отдыхать с детьми и выбрали отель с аквапарком и большой детской зоной, а когда приезжаете оказывается, что они закрыты и детям нечего делать. Именно так было в моем первом отеле», — рассказала Кети.
«Выбор и качество еды, о коктейлях даже говорить не буду, так как даже не смогла их попробовать. Шведский стол кажется обильным, но имейте в виду, что там много выпечки, мучных продуктов и молочных соусов. Качество мяса также сомнительно».
В этом случае Кети рекомендует требовать лучший номер или даже гостиницу. «Я трижды меняла номера, в итоге сменила отель и сейчас по моей просьбе уехала на три дня раньше и забронировал гостиницу в новом месте и городе самостоятельно».
Напоследок Кет оставила рекомендацию тем, кто хочет провести время на пляже в Турции. «В Турции почти везде галечный пляж, обязательно купите для этого обувь для плавания, но не дороже пяти евро!»