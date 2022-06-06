СТО САМЫХ-САМЫХ! ⟩ Названы самые лучшие кухни и блюда мира: на каком месте Эстония?

Первое место, конечно же, у итальянской кухни. Лучшие блюда: фокачча барезе, ньокко фритто, лингвине алл'эстичи. Лучшие продукты: страчателла, прошутто Тоскано, паста. Второе - у греческой, третье - у испанской, четвертое - у румынской. Французская кухня занимает пятое место, в рейтинг также вошли Азербайджан, Литва и Украина. Эстонии в ТОП-100 нет.

Первое место в сотне лучших блюд планеты заняла в 2022 году Cochinita pibil — мексиканское блюдо из свинины, родом из Юкатана. Свинина маринуется с пастой аннато, горьким апельсиновым соком и чесноком. Его медленно запекают, а затем измельчают и подают с лепешками, тако или отдельно с луком-шалотом, маринованным луком, сальсой и различными жареными овощами.

Второе место у бразильской пиканьи — это свежий кусок говядины, который особенно популярен и высоко ценится в Бразилии. В США это называется филейная шапка , а в Великобритании — огузок. В основном его используют для чурраско — мясо сначала обжаривают на гриле, а затем насаживают на шампур (похоже на шашлык). Мясо этого куска содержит очень мало жира, поэтому должно быть идеально приготовлено, чтобы не стало жестким. В Бразилии в меню всех лучших чурраскарий есть пиканья.

Третье место у русских вареников, но приготовленных в Польше. Эти мягкие пельмени в форме полумесяца наполнены смесью картофеля и сыра, иногда с добавлением различных приправ или жареного лука. Русские вареники обычно варят и быстро обжаривают, пока они не приобретут хрустящую текстуру.

На четвертом месте итальянская паста из Генуи. Трофи аль песто — одно из самых известных, если не самое известное блюдо итальянского региона Лигурия. Блюдо представляет собой сочетание двух элементов: трофие, лигурийской пасты, скрученной вручную из муки и воды, и песто, знаменитого зеленого соуса, состоящего из семи элементов: базилика, чеснока, оливкового масла, кедровых орехов, соли и двух видов сыра.

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