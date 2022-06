На Мэрайю Кэри подали в суд из-за хита All I Want For Christmas Is You

53-летний автор песен Энди Стоун подал в суд на певицу Мэрайю Кэри из-за ее рождественского хита All I Want for Christmas Is You, обвинив звезду в нарушении авторских прав. Об этом сообщает журнал pravilamag.ru со ссылкой на The Guardian.

Стоун утверждает, что был соавтором песни с таким же названием и не давал разрешения на ее использование. Теперь он требует $20 миллионов.

Песня Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You вышла в 1994 году и вошла в ее четвертый студийный альбом Merry Christmas. С момента выхода песня Кэри не раз возглавляла чарты во многих странах и, как пишет издание, принесла певице более $60 миллионов. У этого трека более 1 миллиарда прослушиваний на Spotify, каждый год песня в числе безусловных фаворитов рождественских подборок поп-песен.

Согласно иску, группа Стоуна Vince Vance and the Valiants записала и выпустила All I Want for Christmas Is You в 1989 году, а в 1993 году — клип. Сонграйтер обвиняет Кэри и ее соавтора Уолтера Афанасьева в том, что они «использовали популярность и уникальный стиль» его песни.

В иске утверждается, что Кэри и Афанасьев совершили «акты нечестного обогащения путем незаконного присвоения работы [истца] и связанной с ней репутации». Как отмечает The Guardian, у песен Кэри и Стоуна разные тексты и мелодии. Кроме того, в Бюро по авторским правам США зарегистрировано 177 записей с названием All I Want for Christmas Is You.

Впервые адвокаты Стоуна связались с певицей в прошлом году, но «не смогли прийти к какому‑либо соглашению».