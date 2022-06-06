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«Самое страшное время»: как родившийся в Таллинне актер Владимир Стержаков борется с опасной болезнью

Limon.ee
«Самое страшное время»: как родившийся в Таллинне актер Владимир Стержаков борется с опасной болезнью
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Владимир Стержаков
Владимир Стержаков Фото: скриншот с youtube.com

Владимир Стержаков сегодня невероятно много работает. Только в 2021-м вышло целых десять фильмов с его участием. Актера прославили роли в «Молодежке», «Доярке из Хацапетовки» и других сериалах. Владимир Александрович мало похож на человека, который борется со смертельно опасным заболеванием. А он ведь просто сказал сам себе: «Движение — это жизнь». 6 июня Стержакову исполняется 63 года, пишет eg.ru.

«Многих моих тогдашних приятелей уже нет в живых»

Родился Владимир в Таллинне и рос преимущественно во дворе. Родителям приходилось много работать. Учился Стержаков плохо, выходила единственная четверка — по труду. На улице ждали драки и всевозможные дворовые проделки. «Многих моих тогдашних приятелей уже нет в живых, кто-то за колючей проволокой», — рассказывает сегодня артист.

Его спасло увлечение самодеятельностью. «Ничего не умею делать: ни гвозди вбивать, ни стиральную машинку включить, ни телевизор настроить — только лицедействовать», — признается актер.

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