«Самое страшное время»: как родившийся в Таллинне актер Владимир Стержаков борется с опасной болезнью

Владимир Стержаков сегодня невероятно много работает. Только в 2021-м вышло целых десять фильмов с его участием. Актера прославили роли в «Молодежке», «Доярке из Хацапетовки» и других сериалах. Владимир Александрович мало похож на человека, который борется со смертельно опасным заболеванием. А он ведь просто сказал сам себе: «Движение — это жизнь». 6 июня Стержакову исполняется 63 года, пишет eg.ru.