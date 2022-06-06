«Две-три тысячи евро за ужин со смыслом»: чем Татьяна Лазарева зарабатывает на жизнь в Испании

Чтобы оплачивать аренду дома в курортном испанском городке, Татьяне постоянно приходится держать себя в тонусе. Кроме того, надо добывать средства, чтобы обеспечивать младшую дочь Антонину, которая планирует получать образование в Англии.

Собственную квартиру в Москве бывшая звезда программы «О.С.П.-студия» продавать не планирует, так как не оставляет надежды вернуться на Родину. «Я сама до сих пор в России хочу жить, как ни странно. Это совершенно нормально. Это твоя культура, твой язык, твой бэкграунд», — рассуждает Лазарева.

Пока Михаил Шац только ищет работу, Татьяна за шесть лет жизни в Испании нашла способ подзаработать. За границей она проводит тематические мероприятия, которые пользуются большим спросом у местных. «Здесь я провожу каждый месяц «Ужин со смыслом». Это такая вечеринка, которую я придумала и делаю с 2017 года. Люди приходят, платят за билеты, я подготавливаю вопросы. У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро», — поделилась 55-летняя юмористка.