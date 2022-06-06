Юлия Барановская показала себя обнаженной в день своего 42-летия

В кадре звезда позирует на пляже. Из одежды на ней в этот момент только широкополая шляпа и несколько аксессуаров в виде кулона и браслетов. Барановская прикрывается руками и ногами и улыбается с закрытыми глазами. Снимок размещен в Telegram-канале знаменитости. “С днем рождения, Юля, ты крутая, горжусь тобой!” – прокомментировала она снимок.

Напомним, что Барановская воспитывает троих детей, рожденных в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным. Самому младшему из них – Арсению – сейчас 9 лет. Пара рассталась в 2013 году. Все это время спортсмен практически не видится со своими детьми. Ранее TopNews писал о том, что Барановская пожаловалась на Аршавина. Она обвинила бывшего супруга в том, что он отказался помогать сыну. По словам телеведущей, она сама занимается спортивной карьерой мальчика.