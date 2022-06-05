Бытует мнение, что наличие в рационе первых блюд благоприятно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта и предотвращает образование гастрита и язвы желудка, так ли это на самом деле рассказал эксперт, врач-эндокринолог, нутрицитолог Анна Селиванова Wday.
Диетолог рассказал, так ли полезен суп, как мы думаем, и какой ингредиент в нем самый вредный
Супы легко усваиваются организмом, улучшают пищеварение и согревают в холода. При этом именно в супах сохраняется большее количество питательных веществ, по сравнению с тушеными и жареными блюдами. Супы относят к диетическим блюдам, так как в них содержится меньшее количество калорий.
- Наваристый суп на курином бульоне помогает быстрее справиться с простудой.
- Жидкие овощные супы как нельзя лучше подходят для тех, кто старается понизить свой вес.
Суп — вариант горячего питания, который поможет восстановить силы и согреться в зимнее время, а такие варианты, как окрошка и свекольники — охладить организм летом.
Польза от супов в рационе
Горячие первые блюда оказывают благотворное действие на пищеварительную систему человека, они активизируют выработку желудочного сока и ферментов, необходимых для переваривания пищи, а еще они предотвращают развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Однако, если у человека гастрит или язва, супы на мясных бульонах усиливают выработку желудочного сока, а это может навредить организму.
Суп позволяет чувствовать себя сытым более долгое время, что очень важно для того, чтобы исключить переедание. В состав супов чаще всего входят овощи, которые восполняют запас витаминов, минералов и клетчатки в организме. Также супы помогают поддерживать водно-электролитный баланс в организме, главное их не пересаливать.
Когда суп вреден
Существует ряд продуктов, употребление которых в пожилом возрасте или при наличии заболеваний ЖКТ может негативно сказаться на состоянии здоровья. Таким пациентам следует исключить из своего рациона супы, которые готовятся с применением жирных сортов мяса, рыбы и грибов. Так как в них имеются пурины, которые нагружают печень, поэтому для таких людей в рацион вводят легкие, ненаваристые супы.
При таких заболеваниях, как панкреатит, гастрит, проблемах с желчным пузырем и печенью употребляются легкие овощные супы, а вот людям с фосфатурией (нарушением обмена фосфора и кальция в организме) наоборот показаны мясные бульоны. Страдающим сахарным диабетом рекомендуется отказаться от употребления окрошки на квасе и фруктовых супов, так как они могут спровоцировать повышение сахара в крови. Пациентам после хирургического вмешательства, при обострениях заболеваний ЖКТ и маленьким детям рекомендуется готовить легкие супы-пюре, которые хорошо усваиваются и оказывают щадящие действие на систему пищеварения. При склонности к отекам хорошо употреблять супы, в состав которых входит рис, и исключить рассольники и солянки.
Употребляемый суп не должен быть чрезмерно горячим, комфортная температура для организма — 60 градусов.
Советы по приготовлению супов, не вредящих здоровью
- Большую пользу для здоровья принесут супы, приготовленные на овощном бульоне, при этом овощи необходимо класть в холодный бульон (не в кипящую воду, а в холодную воду).
- Досаливать суп нужно не во время приготовления, а уже перед окончанием варки.
- При приготовлении супов рекомендуется использовать только натуральные продукты и специи, которые не только придают особый вкус пище, но и ускоряют обмен веществ.
- Не рекомендуется делать зажарки на растительных маслах, так как при воздействии высоких температур образуются транс-жиры, оказывающее крайне негативное воздействие на организм.
- Не обязательно есть супы каждый день, достаточно употреблять его 2-3 раза в неделю.