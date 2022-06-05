Диетолог рассказал, так ли полезен суп, как мы думаем, и какой ингредиент в нем самый вредный

Супы легко усваиваются организмом, улучшают пищеварение и согревают в холода. При этом именно в супах сохраняется большее количество питательных веществ, по сравнению с тушеными и жареными блюдами. Супы относят к диетическим блюдам, так как в них содержится меньшее количество калорий.

Наваристый суп на курином бульоне помогает быстрее справиться с простудой.

Жидкие овощные супы как нельзя лучше подходят для тех, кто старается понизить свой вес.

Суп — вариант горячего питания, который поможет восстановить силы и согреться в зимнее время, а такие варианты, как окрошка и свекольники — охладить организм летом.

Польза от супов в рационе

Горячие первые блюда оказывают благотворное действие на пищеварительную систему человека, они активизируют выработку желудочного сока и ферментов, необходимых для переваривания пищи, а еще они предотвращают развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Однако, если у человека гастрит или язва, супы на мясных бульонах усиливают выработку желудочного сока, а это может навредить организму.

Суп позволяет чувствовать себя сытым более долгое время, что очень важно для того, чтобы исключить переедание. В состав супов чаще всего входят овощи, которые восполняют запас витаминов, минералов и клетчатки в организме. Также супы помогают поддерживать водно-электролитный баланс в организме, главное их не пересаливать.

Когда суп вреден