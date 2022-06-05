Эстонская теннисистка Анетт Контавейт наслаждается отдыхом в Сен-Тропе со своим возлюбленным футболистом Брентом Леписту. Фотографии из поездки, опубликованные в социальных сетях, заставят завидовать каждого.
ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ ФОТО ⟩ Анетт Контавейт наслаждается жарким Сен-Тропе с возлюбленным
Анетт Контавейт наслаждается жарким Сен-Тропе с возлюбленным
В апреле Анетт Контавейт и ее возлюбленный футболист Брент Леписту подтвердили, что они пара, но до сих пор в социальных сетях не было их общих фото.
Пара уже некоторое время отдыхает в Сен-Тропе, но пока Контавейт публиковала только свои фото в социальных сетях. Однако в последнем посте среди других снимков оказалось и совместное фото молодых людей. По снимку видно, что они наслаждаются теплым солнцем.
Ключевые слова