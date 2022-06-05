Вс, 5.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ ФОТО ⟩ Анетт Контавейт наслаждается жарким Сен-Тропе с возлюбленным

Хевели Веэрсалу Limon.ee
Анетт Контавейт наслаждается жарким Сен-Тропе с возлюбленным
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт Фото: Martin Divisek

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт наслаждается отдыхом в Сен-Тропе со своим возлюбленным футболистом Брентом Леписту. Фотографии из поездки, опубликованные в социальных сетях, заставят завидовать каждого.

В апреле Анетт Контавейт и ее возлюбленный футболист Брент Леписту подтвердили, что они пара, но до сих пор в социальных сетях не было их общих фото.

Пара уже некоторое время отдыхает в Сен-Тропе, но пока Контавейт публиковала только свои фото в социальных сетях. Однако в последнем посте среди других снимков оказалось и совместное фото молодых людей. По снимку видно, что они наслаждаются теплым солнцем.

Ключевые слова
Наверх