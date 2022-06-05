ПЕРВОЕ СОВМЕСТНОЕ ФОТО ⟩ Анетт Контавейт наслаждается жарким Сен-Тропе с возлюбленным

В апреле Анетт Контавейт и ее возлюбленный футболист Брент Леписту подтвердили, что они пара, но до сих пор в социальных сетях не было их общих фото.

Пара уже некоторое время отдыхает в Сен-Тропе, но пока Контавейт публиковала только свои фото в социальных сетях. Однако в последнем посте среди других снимков оказалось и совместное фото молодых людей. По снимку видно, что они наслаждаются теплым солнцем.