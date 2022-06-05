ВИДЕО ⟩ Лобода представила масштабный клип, снятый в Риге при участии местных музыкантов

"Мои дорогие друзья, поклонники! Я благодарю вас за невероятный отклик на мою "Молитву". За ваши слезы, за ваши видео с благодарностью и слова поддержки. Я бесконечно тронута…" - написала Светлана Лобода.

На момент написания статьи ролик посмотрели свыше 320 тысяч раз.

Певица выразила благодарность Латвии за максимальное содействие и поддержку их творческой команде и за поддержку каждого украинца, который временно переселился в эту страну.

Известно, что видео было снято в церкви Святого Петра. В клипе приняли участие музыканты из симфонического оркестра Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола под руководством Яниса Пуриньша: "Ребята совершенно безвозмездно творили вместе с нами и стали неотъемлемой частью "Молитвы".

Светлана Лобода поблагодарила команду профессионалов, благодаря которым удалось реализовать эту работу.

"Спасибо всем, кто поддерживает Украину в такой невыносимо сложный период. Я знаю, что все будет хорошо! Любовь и свет всегда побеждает! А молитвы делают нас человечнее и чуть ближе к Богу" - подытожила Светлана.

Напомним, 22 марта украинская исполнительница Светлана Лобода разместила на своей Instagram-странице ролик из Латвии. В нем артистка призналась, что уже две недели путешествует по европейским городам, посещает волонтерские центры и помогает людям.