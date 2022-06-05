СМОТРИ И СЛУШАЙ! ⟩ Известные финские рэперы стали первой эстонской э-группой

В среду в посольстве Эстонии в Хельсинки состоялась пресс-конференция, на которой рэперы из Teflon Brothers объявили о передаче своего контракта со звукозаписывающей компанией эстонскому отделению Universal Music. Участники группы получили цифровые удостоверения личности э-резидента и объявили, что теперь они эстонская группа!

«Мы работаем с Universal уже много лет, и теперь решили попробовать что-то совершенно новое. Эстонский музыкальный мир очень хорошо смоделирован, и рэп также пользуется большим уважением. Наш новый товарищ по команде — самый популярный артист Эстонии nublu, выпустивший два больших хита вместе с Микаэлем Габриэлем», — заявил рэпер.

Члены Telfon Brothers получили дигитальные ID-карты. Фото: promo

Помимо того, что группа теперь будет выпускать треки под эстонской звукозаписывающей компанией, рэперы оформили э-резиденство. «Несмотря на то, что мы получили эстонское э-резидентство, мы все еще живем в Финляндии и говорим на своем родном языке. Но мы определенно хотим сотрудничать с местными артистами», — заявили рэперы.

Рэп-группа, которая работает уже более 15 лет, решила начать покорять новые направления после участия в прошлогоднем конкурсе Uuden Musiikin Kilpailu (финское Евровидение). Эстония – знакомое место для членов Teflon Brothers, где они не только проводят выходные, но и работают, и дают концерты.