Одна из самых крупных и успешных рэп-групп Финляндии, Teflon Brothers, объединилась с Universal Music Estonia и опубликовала новую версию легендарной песни Juice Leskinen «Estonia (On My Mind)». Заодно все рэперы стали э-резидентами Эстонии, пишет Elu24.
СМОТРИ И СЛУШАЙ! ⟩ Известные финские рэперы стали первой эстонской э-группой
В среду в посольстве Эстонии в Хельсинки состоялась пресс-конференция, на которой рэперы из Teflon Brothers объявили о передаче своего контракта со звукозаписывающей компанией эстонскому отделению Universal Music. Участники группы получили цифровые удостоверения личности э-резидента и объявили, что теперь они эстонская группа!
«Мы работаем с Universal уже много лет, и теперь решили попробовать что-то совершенно новое. Эстонский музыкальный мир очень хорошо смоделирован, и рэп также пользуется большим уважением. Наш новый товарищ по команде — самый популярный артист Эстонии nublu, выпустивший два больших хита вместе с Микаэлем Габриэлем», — заявил рэпер.
Помимо того, что группа теперь будет выпускать треки под эстонской звукозаписывающей компанией, рэперы оформили э-резиденство. «Несмотря на то, что мы получили эстонское э-резидентство, мы все еще живем в Финляндии и говорим на своем родном языке. Но мы определенно хотим сотрудничать с местными артистами», — заявили рэперы.
Рэп-группа, которая работает уже более 15 лет, решила начать покорять новые направления после участия в прошлогоднем конкурсе Uuden Musiikin Kilpailu (финское Евровидение). Эстония – знакомое место для членов Teflon Brothers, где они не только проводят выходные, но и работают, и дают концерты.
В феврале группа вручила награду лучшему рэп-исполнителю на гала-концерте EMA, а весной у них было семь аншлаговых концертов в течение недели в ночном клубе отеля Viru, где они выступали для финских выпускников средних школ.