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ГОРЯЧЕЕ ФОТО! ⟩ Длиннющие ноги! Эстонский блогер выглядит как настоящая кинозвезда

Limon.ee
Длиннющие ноги! Эстонский блогер выглядит как настоящая кинозвезда
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Сейди Воогре
Сейди Воогре Фото: Erakogu

Блогер Сейди Воогре не устает удивлять. В начале лета красотка показала в Instagram свои длинные ноги!

В черном мини-платье и сапогах до колен Сейди с легкостью могла бы появиться на голливудской красной ковровой дорожке! На самом же деле 23-летняя красотка посетила летнюю вечеринку TV3. «Очень длинная соломинка», — с юмором пишет Сейди в подписи к снимку.

У Сейди Воогре, которая стала известна несколько лет назад из реалити-шоу Rannamaja, более 30 000 подписчиков в Instagram. Блогер также активна в TikTok, где за ней наблюдают более 34 тысяч поклонников.

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