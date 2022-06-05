ГОРЯЧЕЕ ФОТО! ⟩ Длиннющие ноги! Эстонский блогер выглядит как настоящая кинозвезда

В черном мини-платье и сапогах до колен Сейди с легкостью могла бы появиться на голливудской красной ковровой дорожке! На самом же деле 23-летняя красотка посетила летнюю вечеринку TV3. «Очень длинная соломинка», — с юмором пишет Сейди в подписи к снимку.

У Сейди Воогре, которая стала известна несколько лет назад из реалити-шоу Rannamaja, более 30 000 подписчиков в Instagram. Блогер также активна в TikTok, где за ней наблюдают более 34 тысяч поклонников.