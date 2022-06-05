Адвокат Эева Мяги в свете дела Деппа и Херд: люди забывают, что насилие в отношении женщин — очень важный вопрос

Несколько дней назад судебный процесс между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд, который обсуждался в прессе несколько месяцев, закончился, и Херд должна выплатить Деппу более 10 миллионов долларов за клевету. В связи с этим делом присяжный адвокат и кинорежиссер Эева Мяги рассказала на Vikerraadio о том, прошел бы в Эстонии подобный процесс по-другому, пишет Elu24.