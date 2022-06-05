Несколько дней назад судебный процесс между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд, который обсуждался в прессе несколько месяцев, закончился, и Херд должна выплатить Деппу более 10 миллионов долларов за клевету. В связи с этим делом присяжный адвокат и кинорежиссер Эева Мяги рассказала на Vikerraadio о том, прошел бы в Эстонии подобный процесс по-другому, пишет Elu24.
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Адвокат Эева Мяги в свете дела Деппа и Херд: люди забывают, что насилие в отношении женщин — очень важный вопрос
Адвокат Эева Мяги в свете дела Деппа и Херд: люди забывают, что насилие в отношении женщин — очень важный вопрос
Адвокат Эева Мяги, которая также работает кинорежиссером, говорит, что интерпретировать это решение очень сложно, потому что британский суд ранее постановил, что Джонни Депп был признан виновным и что Депп применил физическое насилие к Эмбер Херд. Процесс шел между Джонни Деппом и изданием The Sun, и Эмбер Херд была свидетельницей.
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