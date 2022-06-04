ВИДЕО ⟩ Аплодировали стоя и звали на бис: Максим Галкин начал тур по Израилю

Что же касается возвращения Галкина и Пугачевой на родину, то многие поклонники и коллеги сомневаются, что это произойдет в ближайшее время. Поговаривают даже, что шоумену грозит тюремный срок за нелестные высказывания в адрес родной России. Однако звезда «Битвы экстрасенсов», казахская шаманка Кажетта Ахмеджанова, уверена, что все происходящее с юмористом — не иначе как хорошо спланированная акция завистников телеведущего. Однако со временем все забудется и артист сможет продолжить карьеру на родине, сообщает Starhit .

«Могу точно сказать, что в скором времени все то, что происходит сейчас вокруг Галкина, забудется. Какое-то время в плане работы у него может быть затишье. Но в дальнейшем все вернется в свое русло. Без куска хлеба с маслом он не останется. Звездная семья какое-то время еще поживет в Израиле. Но они все же вернутся в Россию, потому что, как минимум, Алла Борисовна не может долго находиться за пределами родины. Именно она настоит на возвращении в Москву. К концу этого года — началу следующего вижу переезд», — заявила недавно ясновидящая.