Ким Кардашьян: «Если бы надо было есть дерьмо ради молодости, я бы делала это»

«Я готова попробовать что угодно. Если бы мне сказали, что нужно есть дерьмо каждый день, чтобы выглядеть моложе, я бы это делала», - цитирует звезду реалити-шоу Spletnik.ru.

Ким подчеркнула, что такой точки зрения на самом деле придерживаются многие женщины. Она заметила, что много людей стараются вести себя так, будто им все равно, как они выглядят: «Я не веду себя так, будто мне все это дается легче, или все происходит естественным путем. Уход за лицом, в том числе с помощью стволовых клеток, лазеры - все это работа».

Ранее Ким ради того, чтобы надеть платье Мэрилин Монро на Met Gala, похудела на 7 кг за три недели с помощью жесткой диеты и изнурительных тренировок. Но не всем это понравилось. Часть решила, что Ким так подает плохой пример своим поклонникам.

Кардашьян же в интервью заявила, что это просто ее работа. Она пояснила, что ее ситуация напоминает обязательства боксера, которому нужно набрать вес для боя: «Я не делала ничего вредного для здоровья... Для меня было важно достичь этой цели».