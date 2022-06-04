Любовь Успенская может отсидеть три года в тюрьме из-за скандала с собакой

После произошедшего инцидента исполнительнице предложили решить вопрос мирным путем. Урегулирование конфликта заключалось в оплате операции для животного, ведь во время боя с «королевой русского шансона» пес чуть не потерял глаз, рассказал Добровинский. Однако певица не приняла условий и отреагировала хамствами.

«Я долго ждала — вдруг человек одумается. И придет решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону», — объяснила Юлия, пострадавшая обладательница избитого французского бульдога.

Как рассказал Добровинский 5-tv.ru, Успенская выбрала неверный путь решения ситуации. Теперь ее дальнейшую судьбу будет решать суд.

«Мои клиенты хотят, чтобы все было по закону (а по закону может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы). Чтобы известные люди не забывали, что перед законом все равны», — объяснил заступник.