Певица Любовь Успенская может отсидеть трехлетний срок в тюрьме из-за скандала с избиением собаки. Ранее в сети появилось видео конфликта с соседкой по поводу ее пса. На нем артистка не стесняется в выражениях и ведет себя весьма некультурно. Теперь ситуация приняла более серьезные обороты. Хозяйка питомца обратилась к юристу Александру Добровинскому.
Любовь Успенская может отсидеть три года в тюрьме из-за скандала с собакой
После произошедшего инцидента исполнительнице предложили решить вопрос мирным путем. Урегулирование конфликта заключалось в оплате операции для животного, ведь во время боя с «королевой русского шансона» пес чуть не потерял глаз, рассказал Добровинский. Однако певица не приняла условий и отреагировала хамствами.
«Я долго ждала — вдруг человек одумается. И придет решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону», — объяснила Юлия, пострадавшая обладательница избитого французского бульдога.
Как рассказал Добровинский 5-tv.ru, Успенская выбрала неверный путь решения ситуации. Теперь ее дальнейшую судьбу будет решать суд.
«Мои клиенты хотят, чтобы все было по закону (а по закону может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы). Чтобы известные люди не забывали, что перед законом все равны», — объяснил заступник.
Напомним, скандал между певицей и соседями произошел еще в мае. В начале история не оглашалась публике, но через время по интернету стали гулять кадры с участием возмущенной исполнительницы в не самом лучшем расположении духа.