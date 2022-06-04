Удается ли MaкSим петь, как раньше

«Они меня очень любят и жалеют. Они говорят, что: "Мам, у нас все есть, все хорошо, успокойся". Потому что я такая, гиперзаботливая мама», — рассказала артистка.

По словам звезды, врачи были не в восторге от ее решения так быстро вернуться в строй.

«Ну как они могут сказать человеку: "Не пой". Ну да, пока не все так прекрасно, внутри я пока зеленый человечек. Но гены, наверное, мне позволяют внешне выглядеть так, как будто я и не болела вовсе», — считает звезда.

«Есть понятие скрытых дефицитов, они действительно долгое время могут оставаться скрытыми, пока организм перестанет их компенсировать. Есть такое понятие, как дыхательная мускулатура. И она тоже может страдать, и это очень важно для восстановления», — объяснил врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Певица и правда прекрасно выглядела. Она общалась с журналистами, позировала фотографам и зажигала на сцене в компании Егора Крида. Они исполнили дуэтом песню из репертуара MaкSим.

«Я почувствовал себя сегодня, мне кажется, в центре, в эпицентре какого-то важнейшего события, потому что выступать с MaкSим — все-таки для меня это нечто легендарное. Она — легендарная певица», — признался рэпер Егор Крид.

Крид делится: когда MaкSим была в больнице, за нее переживал весь шоу-бизнес. Все пытались поддержать коллегу, попавшую в беду. И он не стал исключением.