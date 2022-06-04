Певица MaкSим вернулась на сцену! Удалось ли ей восстановиться после тяжелой болезни? Почему она боялась, что больше никогда не сможет петь? Как девушку поддержали Дима Билан и Егор Крид? И когда состоится большой сольный концерт звезды? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Удается ли MaкSим петь, как раньше
Летом прошлого года певица MaкSим оказалась на волосок от гибели. Артистка попала в реанимацию с двусторонней пневмонией. Ее состояние ухудшалось с каждым днем. СМИ пестрели страшными заголовками: медикаментозная кома, искусственная вентиляция легких, аппарат ЭКМО! Шансы на благополучный исход таяли буквально на глазах.
«Никогда не забуду, как на площади все, вся вот эта площадь пела песню, когда она находилась между жизнью и смертью. Ее песня стала каким-то символом вообще веры и борьбы», — вспоминает Николай Басков.
Но MaкSим удалось победить болезнь. Она вышла из больницы и постепенно стала возвращаться к обычной жизни. Очень переживала, что из-за проблем с легкими навсегда потеряет голос. К счастью, благодаря терапии артистка смогла восстановить здоровье и снова начала петь. Первое выступление звезды после долгого перерыва состоялось на частном мероприятии. В сеть попало видео, как Максим исполняет один из своих хитов.
А месяц спустя она появилась на музыкальной премии «Жара Music Awards» 2022. Певица призналась, что не могла дождаться, когда снова выйдет на большую сцену.
«Дело в том, что я очень люблю свою работу. И очень хорошо понимаю, зачем я здесь. Поэтому я делаю это с удовольствием», — призналась певица MaкSим.
MaкSим рассказала, что после болезни стала иначе относиться к своему здоровью. Старается не перегружать себя чрезмерными нагрузками и проводить больше времени с дочками.
«Они меня очень любят и жалеют. Они говорят, что: "Мам, у нас все есть, все хорошо, успокойся". Потому что я такая, гиперзаботливая мама», — рассказала артистка.
По словам звезды, врачи были не в восторге от ее решения так быстро вернуться в строй.
«Ну как они могут сказать человеку: "Не пой". Ну да, пока не все так прекрасно, внутри я пока зеленый человечек. Но гены, наверное, мне позволяют внешне выглядеть так, как будто я и не болела вовсе», — считает звезда.
«Есть понятие скрытых дефицитов, они действительно долгое время могут оставаться скрытыми, пока организм перестанет их компенсировать. Есть такое понятие, как дыхательная мускулатура. И она тоже может страдать, и это очень важно для восстановления», — объяснил врач-пульмонолог Иван Тарасенко.
Певица и правда прекрасно выглядела. Она общалась с журналистами, позировала фотографам и зажигала на сцене в компании Егора Крида. Они исполнили дуэтом песню из репертуара MaкSим.
«Я почувствовал себя сегодня, мне кажется, в центре, в эпицентре какого-то важнейшего события, потому что выступать с MaкSим — все-таки для меня это нечто легендарное. Она — легендарная певица», — признался рэпер Егор Крид.
Крид делится: когда MaкSим была в больнице, за нее переживал весь шоу-бизнес. Все пытались поддержать коллегу, попавшую в беду. И он не стал исключением.
«Спел ее песню со всем залом, выложил это видео, и медсестры, которые ухаживали за MaкSим, они ей показывали: "Вот, смотри, там Егор поддерживает" и так далее», — рассказал артист.
Когда она вернулась домой, у музыканта родилась идея вместе перепеть ее хит, добавив в него модный речитатив. MaкSим идея понравилась.
«Мне понравился его текст, мне понравились его куплеты, поэтому. Мне как-то были близки очень к сердцу, поэтому я согласилась», — объяснила певица MaкSим.
А вскоре MaкSим написал еще один артист — Дима Билан.
«У нас не было физической такой возможности познакомиться друг с другом. Вот всегда хотелось это сделать», — пояснил певец.
Билан тоже предложил поработать в дуэте. Вместе они смогли дать новую жизнь старому хиту.
«Я помню, как бесконечно часто могут слушать песню "Знаешь ли ты" на гудках телефона, там подруг каких-нибудь моих. Я уже даже говорил: "Хватит, выключите", но на самом деле она настолько, как мне кажется, напоминает то время легкости и свободы», — признался Дима Билан.
MaкSим признается: она очень благодарна друзьям за поддержку и счастлива, что вновь окунулась в творческую атмосферу. В середине июня у звезды запланирован первый за долгое время сольный концерт, пишет Пятый канал.
«Мы очень готовимся, у нас будет большой состав музыкантов. Я думаю, что будет музыкально и очень интересно», — рассказала певица MaкSим.