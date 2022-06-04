Из-за особенностей местного законодательства это необходимо для включения насекомых в список исчезающих видов.
ДОЖИЛИ! ⟩ Калифорнийский суд признал шмелей рыбами
Апелляционный суд Калифорнии признал четыре находящихся под угрозой исчезновения вида шмелей рыбами — по местному законодательству охраняемыми видами могут быть признаны только птицы, млекопитающие, рыбы, амфибии и рептилии. Об этом сообщает NBC.
Суд отменил решение Верховного суда, который в 2020 году удовлетворил иск семи сельскохозяйственных компаний, посчитавших незаконным признание шмелей находящимся под угрозой исчезновения видом.
Такое решение в 2018 году приняла Комиссия по рыболовству и охоте (FGC). Для этого она признала, что шмели — беспозвоночные и поэтому подпадают под определение «рыбы», данное в CESA.
Представители бизнеса в иске отмечали, что калифорнийский закон об исчезающих видах (CESA) не предоставляет защиту насекомым, а только «птицам, млекопитающим, рыбам, амфибиям или рептилиям». Их представитель заявил, что они «разочарованы» решением суда и решают, «нужно ли добиваться дальнейшего пересмотра» дела, пришет Правда жизни.