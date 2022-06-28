ИНТЕРВЬЮ ⟩ Молодой таллиннский диджей Samoginson: о девочках-диджеях, клубах после локдауна и нескромной зарплате

Многие считают, что диджей - это сугубо мужская работа. Насколько эта работа подходит девушкам?

- Определенно подходит! И у нас в Эстонии есть девушки-диджеи, их мало, но мне нравится наблюдать за их работой. Мне очень нравится одна группа диджеев: две девочки с розовыми волосами. Скажем так, девочки могут быть диджеями, да вообще любой человек может быть диджеем, главное - найти свой стиль. Если ты придешь в джинсах и курточке, то есть в повседневной одежде, то как хорошо ты бы ни играл, все равно очень важно, как ты выглядишь на сцене.

«Любой человек может быть диджеем, главное - найти свой стиль» Фото: Eero Vabamägi

Отошли ли ночные клубы от ковид-ограничений?

- Сложно сказать, потому что если в пятницу, субботу вечеринки ещё проходят нормально - люди активно ходят, лето началось, то в четверг вечеринку сейчас сложновато делать. А до ковида это было нормальным явлением. Наверное, люди пытаются больше дома находиться, заниматься своими делами.

Работа диджея - это больше подработка или реальная работа? И хватает ли на жизнь?

- Во время коронавируса не было вечеринок и дохода. Определенно, есть еще доход с музыки, которую я пишу, но так как пока у меня не очень много своих песен выпущено, приходится зарабатывать в клубах. Заработок очень хороший: сейчас летом я нигде больше не подрабатываю, очень даже хватает. Если будут ограничения, то буду где-то подрабатывать.

DJ Samoginson: «Заработок очень хороший: сейчас летом я нигде больше не подрабатываю, очень даже хватает». Фото: Eero Vabamägi