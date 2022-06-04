ГАЛЕРЕЯ ⟩ В La Ecwador прошла эпатажная вечеринка в стиле Drag Queen

Вечеринка поразила гостей своей масштабность и экстраординарностью. Кульминацией вечера стало шоу трансвеститов (The Vilita и Nordika), которое ознаменовало начало «Месяца гордости». Помимо шоу, в La Ecwador появилась ясновидящая, которая предсказывала будущее и интерпретировала прошлое и настоящее гостей.