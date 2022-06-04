Егор Кончаловский о своей тайной свадьбе: «Без каких-то помп, но с рестораном»

Режиссер Егор Кончаловский официально взял в жены юриста Марию Леонову после нескольких лет совместной жизни и рождения общего сына Тимура. Мальчик появился на свет пять лет назад. Бракосочетание пара не стала афишировать, однако появившиеся кольца журналисты заметили — в интервью Starhit.ru кинодеятель подтвердил догадки.

«Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном», — заявил Кончаловский.

Супруга режиссера — востребованный адвокат, и он, несмотря на весьма традиционные взгляды на семейный быт, не требует от жены быть исключительно хранительницей очага. Кончаловский считает юриспруденцию крайне интересной профессиональной областью. Возможно, и сам бы выбрал эту работу, если бы не стал кинематографистом.

«Но у меня нет той усидчивости, которая присутствует у Марии, она может часами вникать в работу, изучать. Я так не могу — мне хочется побегать, попрыгать, чем-то другим позаниматься», — добавил режиссер.

Так что Мария Леонова к дому не прикована, а заботиться о сыне и уюте помогает мама режиссера — актриса Наталья Аринбасарова. Также знаменитости нанимают для работы по хозяйству квалифицированных помощников. У звездной бабушки своя комната, она практически живет в семье сына, и его это вполне устраивает.

До отношений с Леоновой Егор Кончаловский двадцать лет состоял в так называемом гражданском браке с актрисой Любовью Толкалиной. У них есть общая дочь, 21-летняя Мария.