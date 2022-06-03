Клип «Ленинграда» об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров

Сергея Шнурова нет в клипе: вместо него солирует девушка по имени Зоя, двое мужчин участвуют в подтанцовке. В тексте присутствует ненормативная лексика. В треке певица рассуждает не только об обезьяньей оспе, но и о коронавирусе и других болезнях.