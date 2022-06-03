Клип группы «Ленинград» «Оспа» набрал 3,2 миллиона просмотров на YouTube. На данный момент он занимает первое место на вкладке «в тренде» среди музыкальных видео, пишет «РИА Новости».
Клип «Ленинграда» об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров
Клип «Ленинграда» об обезьяньей оспе набрал более трех миллионов просмотров
Сергея Шнурова нет в клипе: вместо него солирует девушка по имени Зоя, двое мужчин участвуют в подтанцовке. В тексте присутствует ненормативная лексика. В треке певица рассуждает не только об обезьяньей оспе, но и о коронавирусе и других болезнях.
«На Руси у нас медведь, его попробуй отыметь. Вот поэтому, как прежде, хвори нет у нас медвежьей», – поется в одной из строчек.
В комментариях отметили юмор артистов.
«Чуть рожа не лопнула от улыбки», «Шнур рулит, шедевры печет, как пирожки», «Не могу перестать пересматривать», – написали пользователи.
Ранее Шнуров посоветовал музыкантам заниматься своим делом, а не политикой.
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