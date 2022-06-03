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Мчащийся на электросамокате президент Алар Карис рассмешил пользователей Сети

Limon.ee
Мчащийся на электросамокате президент Алар Карис рассмешил пользователей Сети
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Президент Эстонии Алар Карис.
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Mihkel Maripuu

Президент Алар Карис, освободивший в пятницу днем ​​всех министров, являющихся членами Центристской партии, стал звездой мемов перед принятием важного решения. А именно, в социальных сетях распространяется изображение президента Эстонии, разъезжающего на электросамокате. К фото придумали шутливые названия, и президент на самокате стал общеэстонским мемом, пишет Elu24.

На снимке президент Эстонии Алар Карис едет по улицам Кадриорга на электросамокате Bolt. Фото сравнивают с фотографиями президентов США, России и Франции. Колонны автомобилей и мотоциклов направляют для обеспечения безопасности машин глав иностранных государств, но президенту Эстонии такой эксклюзивный эскорт не нужен.

Название фото - «Как передвигаются президенты».

Снимок уже прославился на всю Эстонию и в комментариях к посту можно найти настоящие жемчужины.

«Свобода - это сила. Алар, в отличие от других, может свободно передвигаться, как ему заблагорассудится. Поэтому он самый сильный. Шах и мат, конвенционалисты».

«Интересно, он припаркует самокат посреди тротуара и даст ему упасть, как это делает половина жителей Вильнюса? Думаю, он порядочнее».

Фото также вызвало у людей вопрос: «Является ли Алар Карис новым рекламным лицом Bolt?»

Над изображением президента также шутили в Twitter: «Когда цены на топливо выросли до двух евро за литр».

Стиль вождения президента Алара Кариса также сравнивают со стилем вождения премьер-министра Кайи Каллас, которую видели на велосипеде. «А вы и дальше стойте в пробках из-за гигантских кортежей ваших политиков», — пишет пользователь, который хвалит способ перемещения президента и премьер-министра Эстонии.

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