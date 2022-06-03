Президент Алар Карис, освободивший в пятницу днем всех министров, являющихся членами Центристской партии, стал звездой мемов перед принятием важного решения. А именно, в социальных сетях распространяется изображение президента Эстонии, разъезжающего на электросамокате. К фото придумали шутливые названия, и президент на самокате стал общеэстонским мемом, пишет Elu24.
Мчащийся на электросамокате президент Алар Карис рассмешил пользователей Сети
На снимке президент Эстонии Алар Карис едет по улицам Кадриорга на электросамокате Bolt. Фото сравнивают с фотографиями президентов США, России и Франции. Колонны автомобилей и мотоциклов направляют для обеспечения безопасности машин глав иностранных государств, но президенту Эстонии такой эксклюзивный эскорт не нужен.
Название фото - «Как передвигаются президенты».
Снимок уже прославился на всю Эстонию и в комментариях к посту можно найти настоящие жемчужины.
«Свобода - это сила. Алар, в отличие от других, может свободно передвигаться, как ему заблагорассудится. Поэтому он самый сильный. Шах и мат, конвенционалисты».
«Интересно, он припаркует самокат посреди тротуара и даст ему упасть, как это делает половина жителей Вильнюса? Думаю, он порядочнее».
Фото также вызвало у людей вопрос: «Является ли Алар Карис новым рекламным лицом Bolt?»
Над изображением президента также шутили в Twitter: «Когда цены на топливо выросли до двух евро за литр».
Alar Karis on a Bolt e-scooter making waves on the internet. https://t.co/Ohvm25JGvw https://t.co/jZF00ltDDM@boltapp @AlarKaris pic.twitter.com/VIVHUquqla— Peedu Tuisk (@peedutuisk) June 2, 2022
Стиль вождения президента Алара Кариса также сравнивают со стилем вождения премьер-министра Кайи Каллас, которую видели на велосипеде. «А вы и дальше стойте в пробках из-за гигантских кортежей ваших политиков», — пишет пользователь, который хвалит способ перемещения президента и премьер-министра Эстонии.
🇪🇪 Премьер-министресса Эстонии Кая Каллас и президент Эстонии Алар Карис едут на работу.— Даня Куракин | WKAD | 🇪🇪🇪🇺🏳️🌈 (@moondragon_wkad) June 2, 2022
А вы и дальше стойте в пробках из-за гигантских кортежей ваших политиков 😉 pic.twitter.com/2NTksYSZIl