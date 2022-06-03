Фанаты Марии Шараповой получили повод порадоваться за своего кумира. Мария поделилась новым снимком, на котором, как решили фолловеры, беременная экс-теннисистка выглядит просто замечательно, пишет 7 дней.
Счастлива как никогда: беременная Шарапова опубликовала новое фото
Счастлива как никогда: беременная Шарапова опубликовала новое фото
Как видно на снимке, живот Марии уже успел стать довольно солидным. Впрочем, это не удивительно. Ведь она объявила, что ждет ребенка, будучи уже на четвертом месяце. Напомним, Шарапова сообщила, что беременна, в конце апреля этого года, приурочив новость к своему 35-му дню рождения.
Ключевые слова