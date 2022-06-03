Счастлива как никогда: беременная Шарапова опубликовала новое фото

Как видно на снимке, живот Марии уже успел стать довольно солидным. Впрочем, это не удивительно. Ведь она объявила, что ждет ребенка, будучи уже на четвертом месяце. Напомним, Шарапова сообщила, что беременна, в конце апреля этого года, приурочив новость к своему 35-му дню рождения.