Первая леди Украины рассказала, куда будет поступать дочь президента

«Дети с мной. К счастью, мы смогли обустроить быт так, чтобы они не должны были никуда ехать. Александра, конечно же, выпускница. Мы все очень переживаем. Это важный этап в ее жизни, к сожалению, он выпадает на такой сложный период и нашей семьи, и нашей страны. Выпускного не будет, ничего не будет, школу мы оканчиваем дистанционно. Поступать она будет в Украине, она это решила еще перед войной, ничего не изменилось. Планы свои мы не хотим менять. Я на нее не давила, это было ее решение. Я, честно говоря, счастлива, потому что не хотела бы сейчас расставаться. Будет сдавать мультимедийный тест. Сейчас к нему готовится. Понятно, что мы все хотим, чтобы она поступила», – прокомментировала Зеленская.