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Кая Каллас выставила свою одежду на продажу

Ксения Васильева
, репортер
Кая Каллас выставила свою одежду на продажу
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Кая Каллас
Кая Каллас Фото: Geert Vanden Wijngaert

А вы бы хотели пощеголять в нарядах премьер-министра Каи Каллас? Теперь вам удастся это сделать. Г-жа премьер-министр выставила несколько предметов из своего гардероба на продажу в модном секонд-хенде Таллинна.  

Кая Каллас одевается c шиком. Ей безупречно подходят как сдержанные оттенки, так и яркие: красные, желтые и синие, которые она так любит носить в последнее время. Но понятное дело, что гардероб не резиновый, и должность премьер-министра предполагает смену нарядов, а вещи списывать в утиль становится жалко.

Говоря о стиле нашего премьер-министра, следует отметить, что ее можно часто увидеть в одежде эстонских дизайнеров. Кая с удовольствием поддерживает их. Любимые дизайнеры Каллас: Лилли Яхило, Оксана Тандит и Тийна Талумеэс. Все они являются представителями женственного и элегантного направления в моде.

Кая Каллас на пресс-конференции в Доме Стенбока.
Кая Каллас на пресс-конференции в Доме Стенбока. Фото: Madis Veltman

Будучи демократичным лидером, Каллас решила поступить как женщина, которая заботится об окружающей среде, выставив свою одежду на продажу. Теперь у премьер-министра есть свой бокс в популярном среди эстонских блогеров магазине вторичного использования RiiSaikel на улице Татари, куда она принесла более десяти вещей. Выяснилось, что платья и наряды имеют размер XS и S, или 34 и 36, в том числе, включают особенное платье, которое Кая надевала, когда принимала присягу в качестве члена парламента в 2011 году.

Кая Каллас в бордовом костюме с юбкой, 2011 год.
Кая Каллас в бордовом костюме с юбкой, 2011 год. Фото: Peeter Langovits / Postimees

Еще на прошлогодней осенней Таллиннской Недели моды многие публичные лица отмечали, что все больше отдают предпочтение "секонд-хендам", так как хотят сократить цикл потребления и производить меньше отходов. "Все начинается с самих себя", - говорит певица Лаура Пыльдвере, которая является лицом магазина RiiSaikel. Более подробно видеорепортаж об этом смотрите ЗДЕСЬ! ВИДЕО 〉 Наряд за 15 евро или за 15 000 евро: как одеваются звезды Эстонии

Давайте прокрутим карусель и посмотрим, с какими элементами своего гардероба решила попрощаться Кая Каллас. 

  • Лазурно-голубое платье
  • Костюм бордового оттенка
  • Темно-синие платье в морском стиле 
  • Платье насыщенного синего цвета
  • Красно-синие платье в крапинку
  • Зеленый пиджак с вышивкой "огурцы"
  • Платье на бретельках оттенка балтийского моря 
  • Красное платье из легкой струящейся ткани 
  • Кожаное пальто 

Помимо верхней одежды и платьев, Кая также выставила на продажу черные кожаные сапоги и бордовые резиновые челси. 

Какая вещь из распродажи гардероба премьер-министра вам приглянулась больше всего? Что бы вы стали носить? Пишите комментарии.

Ранее мы писали о предпочтениях в стиле Майлис Репс. Судя по экстравагантным нарядам, возможно, у политика и многодетной матери есть стилист. Более подробно об этом ЗДЕСЬ! 

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