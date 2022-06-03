А вы бы хотели пощеголять в нарядах премьер-министра Каи Каллас? Теперь вам удастся это сделать. Г-жа премьер-министр выставила несколько предметов из своего гардероба на продажу в модном секонд-хенде Таллинна.
Кая Каллас выставила свою одежду на продажу
Кая Каллас одевается c шиком. Ей безупречно подходят как сдержанные оттенки, так и яркие: красные, желтые и синие, которые она так любит носить в последнее время. Но понятное дело, что гардероб не резиновый, и должность премьер-министра предполагает смену нарядов, а вещи списывать в утиль становится жалко.
Говоря о стиле нашего премьер-министра, следует отметить, что ее можно часто увидеть в одежде эстонских дизайнеров. Кая с удовольствием поддерживает их. Любимые дизайнеры Каллас: Лилли Яхило, Оксана Тандит и Тийна Талумеэс. Все они являются представителями женственного и элегантного направления в моде.
Будучи демократичным лидером, Каллас решила поступить как женщина, которая заботится об окружающей среде, выставив свою одежду на продажу. Теперь у премьер-министра есть свой бокс в популярном среди эстонских блогеров магазине вторичного использования RiiSaikel на улице Татари, куда она принесла более десяти вещей. Выяснилось, что платья и наряды имеют размер XS и S, или 34 и 36, в том числе, включают особенное платье, которое Кая надевала, когда принимала присягу в качестве члена парламента в 2011 году.
Еще на прошлогодней осенней Таллиннской Недели моды многие публичные лица отмечали, что все больше отдают предпочтение "секонд-хендам", так как хотят сократить цикл потребления и производить меньше отходов. "Все начинается с самих себя", - говорит певица Лаура Пыльдвере, которая является лицом магазина RiiSaikel. Более подробно видеорепортаж об этом смотрите ЗДЕСЬ! ВИДЕО 〉 Наряд за 15 евро или за 15 000 евро: как одеваются звезды Эстонии
Давайте прокрутим карусель и посмотрим, с какими элементами своего гардероба решила попрощаться Кая Каллас.
- Лазурно-голубое платье
- Костюм бордового оттенка
- Темно-синие платье в морском стиле
- Платье насыщенного синего цвета
- Красно-синие платье в крапинку
- Зеленый пиджак с вышивкой "огурцы"
- Платье на бретельках оттенка балтийского моря
- Красное платье из легкой струящейся ткани
- Кожаное пальто
Помимо верхней одежды и платьев, Кая также выставила на продажу черные кожаные сапоги и бордовые резиновые челси.
Какая вещь из распродажи гардероба премьер-министра вам приглянулась больше всего? Что бы вы стали носить? Пишите комментарии.
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