Кая Каллас выставила свою одежду на продажу

Кая Каллас одевается c шиком. Ей безупречно подходят как сдержанные оттенки, так и яркие: красные, желтые и синие, которые она так любит носить в последнее время. Но понятное дело, что гардероб не резиновый, и должность премьер-министра предполагает смену нарядов, а вещи списывать в утиль становится жалко.

Говоря о стиле нашего премьер-министра, следует отметить, что ее можно часто увидеть в одежде эстонских дизайнеров. Кая с удовольствием поддерживает их. Любимые дизайнеры Каллас: Лилли Яхило, Оксана Тандит и Тийна Талумеэс. Все они являются представителями женственного и элегантного направления в моде.

Кая Каллас на пресс-конференции в Доме Стенбока. Фото: Madis Veltman

Будучи демократичным лидером, Каллас решила поступить как женщина, которая заботится об окружающей среде, выставив свою одежду на продажу. Теперь у премьер-министра есть свой бокс в популярном среди эстонских блогеров магазине вторичного использования RiiSaikel на улице Татари, куда она принесла более десяти вещей. Выяснилось, что платья и наряды имеют размер XS и S, или 34 и 36, в том числе, включают особенное платье, которое Кая надевала, когда принимала присягу в качестве члена парламента в 2011 году.

Кая Каллас в бордовом костюме с юбкой, 2011 год. Фото: Peeter Langovits / Postimees