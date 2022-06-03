Эксперты в области природоведения рассказали, каким народным мудростям можно верить, а также описали вполне научные способы составления метеопрогнозов без специального оборудования.
Сам себе синоптик: какие приметы помогают точно предсказывать погоду
Часть примет-прогнозов погоды вполне жизнеспособны и основаны на наблюдениях за поведением животных и растений, однако определить по лету, какой будет следующая зима у вас вряд ли получится — тут статистика не на стороне народной мудрости. В интервью эксперты в области живой природы рассказали, как постичь азы метеорологии просто посмотрев вокруг себя.
Начальник просветительного отдела Ленинградского зоопарка Александрова Светлана отметила, что звери и птицы чувствительны к разного рода физическим явлениям. Не секрет, что ласточки перед дождем летают очень низко, а перед ясной погодой — высоко в небе.
На самом деле все объясняется элементарно: ласточки и стрижи охотятся на насекомых, а перед дождем повышается влажность воздуха, крылышки мелких насекомых тяжелеют, они опускаются низко или падают на землю и прячутся в траве. А мы видим, как крылатые ищут их и подмечаем — стоит захватить зонтик. Растения также могут предсказать ненастье.
«Многие растения закрывают свои цветы, чтобы дождем не намочило пыльцу. Поэтому если внезапно мы видим, что одуванчик вдруг перестал быть желтым и стал зеленым, цветы закрылись, или кислица или клевер сложили свои листочки очень нежные, значит скоро начнется дождь», — говорит Александрова.
О погоде пропоют лягушки
Еще одним верным признаком скорого ливня является тишина, которая нависает над лесом или полем. Все живое — птицы, насекомые, мелкие животные — все они стараются спрятаться и переждать непогоду.
О грядущем теплом и ясном деньке поют лягушки. Если в ближайшем водоеме зазвучало многоголосое кваканье, не сомневайтесь, скоро распогодится. Вечерние концерты лягушек и жаб — верный признак. Также добрые прогнозы делает пузатый паук-крестовик. Если он активно плетет паутину, значит, не ждет никаких катаклизмов, только солнце и чистое голубое небо. Знают все это лесные жители не благодаря дару провидения, а в связи с чувствительностью к влажности воздуха и атмосферному давлению.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предложил разделить погодные народные приметы на два класса по заблаговременности — краткосрочные и отложенные. Первые, наиболее точные, предсказывают перемены на ближайшие сутки, не больше, вторые имеют минимум шансов на воплощение в жизнь. Вы не сможете определить, будет ли зима холодная, по показателям термометра в июле, это уже грани фантастики, уверен эксперт.
«Приметы, которые назовем сезонными, они имеют оправданность на уровне случайных, то есть доверять им было бы наивно. Возьмем для примера: вот у нас было лето жаркое, и если смотреть метеорологические наблюдения, то получится, что в 40% случаев после этого лета была нормальная зима, в 10% случаев была зима холодная, а вот в остальных случаях была теплая зима. Это на уровне случайного, и не только это, а многие другие варианты сезонных примет», — говорит Шувалов.
Что же касается так называемых краткосрочных примет, многим из них действительно можно верить. Обильная роса и правда выпадает к хорошему дню, если солнце садится в облака, на следующий день будет плохая погода, а если к вечеру горизонт чистый и заря красная, значит, будет погожий день. Все эти наблюдения имеют некую метеорологическую подоплеку
«Конечно, в этой ситуации двое-трое суток может стоять одинаковая погода. И кстати в этой ситуации, когда работают приметы, у нас хорошо работает инерционный прогноз, то есть если мы скажем, что завтра будет такая же погода, как сегодня, оправданность будет близка к 100%», — заключил синоптик.
Биолог и агроном Михаил Воробьев еще сильнее сократил «дальность» прогнозов по приметам. С погодой на следующий день легко ошибиться, считает он, рассчитывать можно на правдивость предсказаний на несколько часов. В них сориентироваться как раз помогут растения.
«Цветки вырабатывают больше ароматических веществ привлекают тем самым насекомых, происходит опыление, оплодотворение, и дождик уже не страшен. Поэтому вот такое усиление аромата — это, конечно же, свидетельствует о том, что через несколько часов будет дождь. Некоторые путешественники отмечают что это даже может быть не то чтобы опасно, но не очень приятно», — подчеркнул ученый.
Оказавшись в зарослях черемухи непосредственно перед дождем, можно схлопотать головную боль или даже потерять сознание от удушливого запаха, который и без дополнительных мотиваторов весьма силен. Это обязательно надо учитывать, когда отправляетесь в лесной поход, место для привала стоит выбирать осторожно, сообщает Пятый канал.
Кроме одуванчиков о дождике предупреждают мальва и ипомея вьющаяся (граммофончики), ее лепестки тоже закрываются в плотный кокон перед ливнем. Кувшинка защищает свои цветки наиболее радикально — она закрывает бутон и уходит под воду.
«Что касается жары, в данном случае растения уже перестают особенно сильно заботиться об опылении… Происходит уменьшение выделения ароматических веществ, растения начинают меньше пахнуть, чем обычно, это свидетельствует о том, что будет жаркая погода — пчелы в любом случае прилетят, поэтому можно не тратить ресурсы, не привлекать их, потому что опыление и без того будет завершено», — добавил эксперт.