Сам себе синоптик: какие приметы помогают точно предсказывать погоду

О грядущем теплом и ясном деньке поют лягушки. Если в ближайшем водоеме зазвучало многоголосое кваканье, не сомневайтесь, скоро распогодится. Вечерние концерты лягушек и жаб — верный признак. Также добрые прогнозы делает пузатый паук-крестовик. Если он активно плетет паутину, значит, не ждет никаких катаклизмов, только солнце и чистое голубое небо. Знают все это лесные жители не благодаря дару провидения, а в связи с чувствительностью к влажности воздуха и атмосферному давлению.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предложил разделить погодные народные приметы на два класса по заблаговременности — краткосрочные и отложенные. Первые, наиболее точные, предсказывают перемены на ближайшие сутки, не больше, вторые имеют минимум шансов на воплощение в жизнь. Вы не сможете определить, будет ли зима холодная, по показателям термометра в июле, это уже грани фантастики, уверен эксперт.

«Приметы, которые назовем сезонными, они имеют оправданность на уровне случайных, то есть доверять им было бы наивно. Возьмем для примера: вот у нас было лето жаркое, и если смотреть метеорологические наблюдения, то получится, что в 40% случаев после этого лета была нормальная зима, в 10% случаев была зима холодная, а вот в остальных случаях была теплая зима. Это на уровне случайного, и не только это, а многие другие варианты сезонных примет», — говорит Шувалов.