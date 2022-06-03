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Таня Михайлова показала дерзкий образ, обтянув пышные формы сеткой

Ксения Васильева
, репортер
Таня Михайлова показала дерзкий образ, обтянув пышные формы сеткой
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Певица Таня Михайлова-Саар
Певица Таня Михайлова-Саар Фото: Konstantin Sednev

Таня выглядит просто великолепно - она обладает завидной фигурой «песочные часы», о которой мечтают многие женщины. Певица решила подразнить фантазию подписчиков и выставила дерзкий сценический образ на своей страничке в Instagram.

Смелый прикид только подчеркивает плавные изгибы красивой фигуры Тани и хорошо сочетается с ее пламенно рыжими волосами. Видно, что ее образ вдохновлен модой 80-х и байкерским стилем, и это, однозначно, ей идет.

Тренд этого сезона - ткань из сетки, обтягивает пышные формы и ноги певицы.

Стоит отметить, что одежда черного цвета - это неизменный атрибут гардероба певицы. Она часто выбирает для сценических нарядов именно этот цвет. 

Секрет певицы в том, что ей удается гармонично сочетать разнофактурные ткани одного цвета между собой. Получается стильный монохромный образ. 
 

А как вам наряды Тани Михайловы-Саар? Пишите комментарии.
 



 

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