Таня выглядит просто великолепно - она обладает завидной фигурой «песочные часы», о которой мечтают многие женщины. Певица решила подразнить фантазию подписчиков и выставила дерзкий сценический образ на своей страничке в Instagram.
Таня Михайлова показала дерзкий образ, обтянув пышные формы сеткой
Таня Михайлова показала дерзкий образ, обтянув пышные формы сеткой
Смелый прикид только подчеркивает плавные изгибы красивой фигуры Тани и хорошо сочетается с ее пламенно рыжими волосами. Видно, что ее образ вдохновлен модой 80-х и байкерским стилем, и это, однозначно, ей идет.
Тренд этого сезона - ткань из сетки, обтягивает пышные формы и ноги певицы.
Стоит отметить, что одежда черного цвета - это неизменный атрибут гардероба певицы. Она часто выбирает для сценических нарядов именно этот цвет.
Секрет певицы в том, что ей удается гармонично сочетать разнофактурные ткани одного цвета между собой. Получается стильный монохромный образ.
А как вам наряды Тани Михайловы-Саар? Пишите комментарии.
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