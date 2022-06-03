Таня Михайлова показала дерзкий образ, обтянув пышные формы сеткой

Смелый прикид только подчеркивает плавные изгибы красивой фигуры Тани и хорошо сочетается с ее пламенно рыжими волосами. Видно, что ее образ вдохновлен модой 80-х и байкерским стилем, и это, однозначно, ей идет.



Тренд этого сезона - ткань из сетки, обтягивает пышные формы и ноги певицы.

Стоит отметить, что одежда черного цвета - это неизменный атрибут гардероба певицы. Она часто выбирает для сценических нарядов именно этот цвет.

Секрет певицы в том, что ей удается гармонично сочетать разнофактурные ткани одного цвета между собой. Получается стильный монохромный образ.



А как вам наряды Тани Михайловы-Саар? Пишите комментарии.

