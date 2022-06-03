УЖЕ ЗАВТРА! ⟩ Рынок Меривяьлья предлагает интересные товары и развлечения

На рынке Меривялья можно приобрести хуторские товары, яйца, мед, огурцы, ревень, рыбу и деликатесные изделия из сыра. В продаже горячий хлеб и выпечка, пирожки, вафли, заготовки и другие товары, которых не найти в магазине, а также и более экзотические вещи. Также на рынке можно приобрести предметы рукоделия. В продаже огородные травы и рассада клубники. На рынке торгует около 30 продавцов.