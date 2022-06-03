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УЖЕ ЗАВТРА! ⟩ Рынок Меривяьлья предлагает интересные товары и развлечения

Limon.ee
Рынок Меривяьлья предлагает интересные товары и развлечения
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Рынок Меривялья 2021
Рынок Меривялья 2021 Фото: Pirita LOV ja Merivälja turg

В субботу, 4 июня, с 10 до 13 часов будет открыт первый в нынешнем сезоне рынок Меривялья. Выступят Реэт Линна и танцевальная группа Black & White Dance.

На рынке Меривялья можно приобрести хуторские товары, яйца, мед, огурцы, ревень, рыбу и деликатесные изделия из сыра. В продаже горячий хлеб и выпечка, пирожки, вафли, заготовки и другие товары, которых не найти в магазине, а также и более экзотические вещи. Также на рынке можно приобрести предметы рукоделия. В продаже огородные травы и рассада клубники. На рынке торгует около 30 продавцов.

Рынок Меривялья 2021.
Рынок Меривялья 2021. Фото: Pirita LOV ja Merivälja turg

Помимо торговли, рынок предлагает разнообразную развлекательную программу. Выступят Реэт Линна и девочки из танцевальной группы Black & White Dance. Дети смогут надуть гигантские пузыри, поиграть в игры с мячом, разрисовать лица. Работают мастерские.

Каждое место имеет свою историю и обычаи, по которым его узнают. В Меривялья таким обычаем становятся субботние утренние рынки. Рынок собирает продавцов, покупателей, любопытствующих, становясь очень важным местом собраний общины. Рынок – этот как общинный праздник, который приносит радость и дает энергию,

- сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

«Жизненной силой рынка Меривялья является его хорошо работающий мотор», - добавил Лийнат. Организаторами рынка Меривялья являются местные активисты Кристийна Талфельдт и Кристи Сипра.

Организаторы рынка Меривялья.
Организаторы рынка Меривялья. Фото: Pirita LOV ja Merivälja turg

Рынок Меривялья будет проходить с июня по октябрь дважды в месяц. Первый рынок Меривялья пройдет 4 июня с 10 до 13 часов по адресу Кесктеэ, 40, на внутренней и внешней зоне баскетбольной площадки.

Больше информации на страницах рынка Меривялья ищите в Facebook и Instagram.

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