Проклятие «Битвы экстрасенсов»? Перед смертью Елена Ясевич похоронила дочь, мужа и брата

Что именно случилось с Александром, неизвестно, однако подруга экстрасенса Елена Заманская сообщала о том, что Настя потеряла отца. Следующая важная глава в судьбе медиума началась в 2017-м: Елена Ясевич забеременела от возлюбленного Валерия, который занимался транспортным бизнесом в Германии. Как говорила ведьма, они с избранником привыкли жить на две страны.

Сразу несколько моментов омрачали вторую беременность медиума. Рожать Елена собиралась в перинатальном центре имени Алмазова, пациентки которого в основном — женщины с патологиями. Как оказалось, Ясевич страдала тромбофилией — редким заболеванием, которое может привести к тромбозам и обильной кровопотере. Поэтому на случай ЧП экстрасенсу даже нашли доноров.

Второй нюанс, который напрягал Ясевич, заключался во внезапной активности хейтеров. Один из недоброжелателей даже написал беременной женщине, что ей пора повторить путь Илоны Новоселовой — медиума, которая то ли покончила с собой, то ли погибла в результате несчастного случая.

Несмотря на угрозы в Сети и тот факт, что из-за противопоказаний Елене запретили рожать с эпидуральной анестезией, 28 февраля 2018-го на свет появилась дочка Татьяна. «Было невыносимо больно! Даже не знаю, с чем можно сравнить эти ощущения? Думала, что ударю акушерку ногой. Так кричала на нее, что потом извинялась. К счастью, недолго мучилась. Схватки начались около 11 утра, а родила в час дня», — делилась медиум со «СтарХитом».