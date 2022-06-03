Победительница 12 сезона «Битвы экстрасенсов» имела серьезные проблемы со здоровьем, но ни друзья, ни родные не сумели убедить ее вовремя лечь в клинику. Во вторник сердце Елены Ясевич остановилось, пишет Стархит. Но только ли медицинские причины повлияли на скорый уход ведьмы?
Проклятие «Битвы экстрасенсов»? Перед смертью Елена Ясевич похоронила дочь, мужа и брата
Елена Ясевич родилась в белорусском городе Волковыске в доме бухгалтера и военного. Из-за службы отца семья часто переезжала: сначала в Бурятию, потом в Мурманскую область. Летом Лена жила у прабабушки, которая и стала ее проводником в мир магии и древних ритуалов. Правда, способность видеть ауру людей и предсказывать будущее пришла к девочке через травму: в шесть Ясевич ошпарилась кипятком так, что ее ввели в медикаментозную кому и едва вытащили с того света.
Это была точка отсчета, с которой и началась череда трагедий, разрушивших жизнь медиума. Мы уже знаем финал этой печальной истории — медиум за короткий срок дважды перенесла коронавирус, пошли осложнения на печень, а из-за нежелания обращаться к врачам госпитализировали Елену слишком поздно. В понедельник, после страшного приступа, когда от боли отказали ноги, друг отвез ведьму в клинику. Ясевич так и не пришла в сознание, и 31 мая в 12:35 скончалась. Но что еще могло ускорить уход экстрасенса, если не личные драмы?
Опасный дар
В 10 Елена могла предвидеть скорую смерть, а в 15 научилась делать привороты. Мама была в ужасе от занятия дочери, опасаясь, что если кто-то узнает о способностях девочки, ее заберут в психиатрическую лечебницу. Уговоры на подростка не влияли, и в старших классах Ясевич уже сознательно экспериментировала с магией.
В ту пору Елена еще не умела контролировать силу, что приводило к непредсказуемым последствиям. Так, девушка винила себя в трагедии брата, ставшего инвалидом вследствие автомобильной катастрофы: за пару часов до ДТП родственники серьезно поссорились, и Ясевич пожелала Сергею попасть в аварию.
Чувство вины съедало девушку изнутри, и следующие несколько лет она провела в депрессии, которую пыталась заглушить запрещенными веществами. Понадобилось огромное волевое усилие, чтобы завязать с наркотиками и дать самой себе второй шанс. В итоге Елена поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет телекоммуникаций и стала продавать медицинское оборудование.
На работе Ясевич продержалась три года, пока встреча с Натальей Бантеевой не изменила ее жизнь. Елена устроилась к ведьме в Центр развития личности, а когда Наталья разглядела в блондинке способности, то посоветовала развивать дар. Одним из способов движения по этому пути стало участие в 12 сезоне «Битвы экстрасенсов».
С первых же испытаний Ясевич громко заявила о себе как о претендентке на «Синюю руку». Она безошибочно угадывала места убийств, описывала содержимое черного ящика и характер владельца вещей, что лежали внутри, пользовалась магией огня. В итоге в финале проекта Елена легко обошла Анатолия Леденева и Викторию Комахину.
Елене была не столь важна победа: ведьма говорила, что пришла на ТВ, надеясь продемонстрировать, как люди сами способны менять судьбу. Почему же тогда Ясевич не сумела помочь ни себе, ни близким?
Любовь и смерть
Формально Елена не была замужем, однако строила отношения с избранником по имени Александр. В 2005-м у пары родилась дочка Настя, которая заставила Ясевич переосмыслить жизнь: отныне семья стала главным приоритетом медиума, хотя, открыв частную практику, победительница «Битвы экстрасенсов» не бросила тех, кто нуждался в ее помощи.
Что именно случилось с Александром, неизвестно, однако подруга экстрасенса Елена Заманская сообщала о том, что Настя потеряла отца. Следующая важная глава в судьбе медиума началась в 2017-м: Елена Ясевич забеременела от возлюбленного Валерия, который занимался транспортным бизнесом в Германии. Как говорила ведьма, они с избранником привыкли жить на две страны.
Сразу несколько моментов омрачали вторую беременность медиума. Рожать Елена собиралась в перинатальном центре имени Алмазова, пациентки которого в основном — женщины с патологиями. Как оказалось, Ясевич страдала тромбофилией — редким заболеванием, которое может привести к тромбозам и обильной кровопотере. Поэтому на случай ЧП экстрасенсу даже нашли доноров.
Второй нюанс, который напрягал Ясевич, заключался во внезапной активности хейтеров. Один из недоброжелателей даже написал беременной женщине, что ей пора повторить путь Илоны Новоселовой — медиума, которая то ли покончила с собой, то ли погибла в результате несчастного случая.
Несмотря на угрозы в Сети и тот факт, что из-за противопоказаний Елене запретили рожать с эпидуральной анестезией, 28 февраля 2018-го на свет появилась дочка Татьяна. «Было невыносимо больно! Даже не знаю, с чем можно сравнить эти ощущения? Думала, что ударю акушерку ногой. Так кричала на нее, что потом извинялась. К счастью, недолго мучилась. Схватки начались около 11 утра, а родила в час дня», — делилась медиум со «СтарХитом».
Елена отмечала, что девочка родилась здоровой: весом в 3050 граммов, ростом в 50 сантиметров. О недоношенности тоже говорить не приходилось, ведь малышка наоборот «задержалась» на две недели. Серьезных проблем не наблюдалось и у ее мамы. «Скоро Валера приедет. Правда, мне придется немного задержаться здесь, потому что нужно сделать несколько капельниц, чтобы восстановить баланс тромбоцитов», — поясняла Ясевич.
Но что-то пошло не так, ведь в декабре 2018-го Елена огорошила поклонников печальным признанием. «Путь магов… Вот и 40, жизнь обнулилась. Потеряла себя, все, чем дорожила, кроме Настеньки… Хоть Бог мне ее оставил, это счастье великое. Ищу найти способ желания жить… Радует то, что боль утраты дает обрести веру в то, что счастье и возможность вздыхать воздух полной грудью, наслаждаясь жизнью, настанет», — писала экстрасенс в соцсетях.
Как выяснилось, здоровой младшая дочка медиума не была. «Прооперировали малышку в Алмазово, с сердцем были проблемы, занесли инфекцию. Причем нескольким детям. Я говорила: почему ты не судишься? А там такая инфекция, которая через три часа погибает, она видна только в живом организме. Лена мне после смерти дочери позвонила, попросила приехать, побыть с ней. А я сама психотерапевт по второму образованию, вытаскивала ее из этого состояния», — поясняла подруга Ясевич, юрист Елена Заманская, «СтарХиту».
Сломленная потерями
Коллеги по «Битве экстрасенсов» говорили, что после смерти ребенка Елена сильно сдала, буквально сломалась, стала хуже выглядеть. Но и на этом испытания медиума не закончились: полгода назад умер брат Ясевич, за судьбу которого ведьма, по ее собственному убеждению, несла ответственность.
«Младший брат с инвалидностью жил, у него было нарушение сердечно-сосудистой системы, подхватил вирус — не знаю, COVID или нет, и у него просто остановилось сердце», — уточняла Заманская.
Дальше все развивалось стремительно: в ноябре подруга уговаривала Елену лечь в клинику на обследование и поддерживающую терапию, ведь проблемы с печенью и кровеносной системой стали критическими. Но Ясевич оттягивала момент обращения к специалистам: то помогала родным, то клиентам. Можно предположить, что после смерти дочери медиум в принципе потеряла веру в докторов.
«Некоторое время назад пошло осложнение на печень, когда протоки в печени закрываются — на дом приехала скорая, сделали капельницу, но она отказалась ехать в больницу в тот раз. Но вы понимаете, надо знать Лену Ясевич, ей вообще мало кто решался что-то советовать и говорить против ее мнения. У нее была позиция, что если она этому миру нужна, то она со всем справится», — подчеркивала Заманская.
Второго приступа 43-летняя Елена не пережила: хотя друг доставил ее в клинику, женщина потеряла сознание и больше не очнулась — отказали почки. Теперь знакомые Ясевич волнуются за судьбу дочери медиума Насти, ведь девушка несовершеннолетняя, оба ее родителя мертвы, ну а бабушка не сможет оформить на себя опеку из-за возраста и состояния здоровья.
«Я общалась с мамой Лены, ей 68 лет, она в крайне тяжелом состоянии — за полгода она похоронила сначала сына, а теперь хоронит дочь. Пытаюсь ее избавить от каких-то таких нюансов, помогаю. Настя дружит с моей дочерью, уже все, конечно знает. Мы списались, было уже достаточно поздно, попыталась как-то поддержать. Держится. Ей 16, она получила правильное воспитание: Лена считала, что ребенок должен по возможности зарабатывать на свои какие-то расходы. Мама обеспечила ей эту возможность, устроила на работу к знакомым, она сейчас на каникулах подрабатывает», — добавила Заманская.
Мистика
Родительница Елены Ясевич обмолвилась, что не видит в кончине медиума ничего сверхъестественного, ведь дочь давно и тяжело болела. Не возникает и сомнений в том, что здоровье экстрасенса могла подорвать череда смертей близких. Однако есть версия, что Елену прокляли конкуренты, потому спасти себя и родственников у нее и не вышло. Подтверждает теорию загадочное послание, оставленное на стене Ясевич в соцсетях человеком, представившимся членом немецкого оккультного общества. Происки это хейтеров или серьезная угроза — мы никогда не узнаем.
Ну, что, Ленусик, надеюсь, сидя в аду на горячей сковородке с Бантеевским ковеном, ты вспомнила наши с Воробей проклятия?! Как ты после них детей теряла? Никогда не хвались своей защитой, если ее так легко пробить! Хрюкать в сторону посвященных в «Общество Туле» себе дороже выходит, в чем ты и убедилась, умерев,
— гласит зловещий комментарий.