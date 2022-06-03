ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ В таллиннском магазине продают «травяную Москву»: это отвратительно!

«Вчера в продуктовом магазине Stockmann в отделе прохладительных напитков стоял лимонад с названием Herbal Moscow. Я решил посмотреть банку этого напитка с изображением матрешки и в итоге купил», - рассказывает читатель.

«Самое ужасное произошло, когда я его попробовал. Это было отвратительно! Я даже пол банки не смог выпить! - возмущается мужчина. - В лимонаде было излишне много имбиря, он был горький. Итог: потратил 2 евро в никуда... Не покупайте товары, содержащие в названии столицу России! Пожалеете», - предупреждает читатель.