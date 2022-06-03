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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ В таллиннском магазине продают «травяную Москву»: это отвратительно!

Limon.ee
В таллиннском магазине продают «травяную Москву»: это отвратительно!
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Лимонад "Herbal Moscow"
Лимонад "Herbal Moscow" Фото: фото читателя

В редакцию Limon.ee обратился читатель, из любопытства купивший новый лимонад с названием Herbal Moscow или «травяная Москва». Мужчину удивило, что в Эстонии вообще продаются товары, содержащие в названии столицу РФ.

«Вчера в продуктовом магазине Stockmann в отделе прохладительных напитков стоял лимонад с названием Herbal Moscow. Я решил посмотреть банку этого напитка с изображением матрешки и в итоге купил», - рассказывает читатель.

«Самое ужасное произошло, когда я его попробовал. Это было отвратительно! Я даже пол банки не смог выпить! - возмущается мужчина. - В лимонаде было излишне много имбиря, он был горький. Итог: потратил 2 евро в никуда... Не покупайте товары, содержащие в названии столицу России! Пожалеете», - предупреждает читатель.

Редакция Limon.ee выяснила, что «травяная Москва» - лимонад, выпускающийся в Германии. И Herbal Moscow не единственный лимонад в линейке немецкого предприятия Brand Garage.

Продукция линейки "Herbal Moscow"
Продукция линейки "Herbal Moscow" Фото: Скриншот с herbalmoscow.de

А вы пробовали «травяную Москву»? Делитесь своими отзывами о напитке!

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