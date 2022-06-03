«Сделать историческое ядро Таллинна более привлекательным, в первую очередь, для самих таллиннцев – основная задача Дней Старого города-2022», – Йосеф Кац
Дни Старого города: куда сходить и что посмотреть
Дни Старого города: куда сходить и что посмотреть
С пятницы по воскресенье включительно самая древняя часть столицы погрузится в атмосферу праздничного фестиваля: с 3 по 5 июня в Таллинне пройдут очередные, вот уже сороковые по счету Дни Старого города.
Смотрите, какая насыщенная программа подготовлена в этом году для Таллинцев и гостей столицы. Нажимайте на ссылку и выбирайте, как проведет выходные дни.
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