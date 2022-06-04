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Не увлекайтесь: назван алкогольный напиток, гарантирующий самое тяжелое похмелье

Limon.ee
Не увлекайтесь: назван алкогольный напиток, гарантирующий самое тяжелое похмелье
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Врачи назвали алкогольные напитки, которые не стоит смешивать
Врачи назвали алкогольные напитки, которые не стоит смешивать Фото: Shutterstock

Самое сильное похмелье, по мнению ученых, вызывает виски. Причиной такой «жестокости» крепкого ирландского напитка являются различные примеси, которые дарят ему специфический вкус и благородный оттенок.

В целом, интенсивность цвета спиртного может предупредить об особо губительном влиянии на организм. Поэтому, чем прозрачнее напиток, тем лучше будет чувствовать себя выпивший его человек на утро. Если, конечно, не перестарается с возлияниями.

На втором месте после виски — темный ром. За ним следуют бурбон, красное вино и бренди. Отдельным видом «похмельного искусства» владеют алкогольные коктейли, так как в них могут быть смешаны разные виды спиртного.

Но стоит помнить, что от количества выпитого также многое зависит, будь оно хоть кристально чистым, пишет Medikforum со ссылкой на группу исследователей. В один ряд с крепким горячительным эксперты ставят пиво — низкий градус любители хмельного часто компенсируют большими объемами, сообщает Пятый канал.

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