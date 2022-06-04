Самое сильное похмелье, по мнению ученых, вызывает виски. Причиной такой «жестокости» крепкого ирландского напитка являются различные примеси, которые дарят ему специфический вкус и благородный оттенок.
Не увлекайтесь: назван алкогольный напиток, гарантирующий самое тяжелое похмелье
В целом, интенсивность цвета спиртного может предупредить об особо губительном влиянии на организм. Поэтому, чем прозрачнее напиток, тем лучше будет чувствовать себя выпивший его человек на утро. Если, конечно, не перестарается с возлияниями.
На втором месте после виски — темный ром. За ним следуют бурбон, красное вино и бренди. Отдельным видом «похмельного искусства» владеют алкогольные коктейли, так как в них могут быть смешаны разные виды спиртного.
Но стоит помнить, что от количества выпитого также многое зависит, будь оно хоть кристально чистым, пишет Medikforum со ссылкой на группу исследователей. В один ряд с крепким горячительным эксперты ставят пиво — низкий градус любители хмельного часто компенсируют большими объемами, сообщает Пятый канал.