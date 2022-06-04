Не увлекайтесь: назван алкогольный напиток, гарантирующий самое тяжелое похмелье

В целом, интенсивность цвета спиртного может предупредить об особо губительном влиянии на организм. Поэтому, чем прозрачнее напиток, тем лучше будет чувствовать себя выпивший его человек на утро. Если, конечно, не перестарается с возлияниями.

На втором месте после виски — темный ром. За ним следуют бурбон, красное вино и бренди. Отдельным видом «похмельного искусства» владеют алкогольные коктейли, так как в них могут быть смешаны разные виды спиртного.